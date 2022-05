Se state pensando di cambiare il vostro smartphone con un top di gamma, allora non potete assolutamente perdervi l’offerta di eBay relativa al Samsung Galaxy S22 Ultra, nuovo modello di punta del noto produttore coreano. Il prezzo sarà di 1.069,90€, tra i più bassi del web, ma la proposta è destinata a terminare in fretta dato che, al momento della pubblicazione di questa news, le unità ancora disponibili sono pochissime!

Insomma, un ottimo affare per chi stava aspettando l’occasione giusta per acquistare il più recente e potente Galaxy S, rimanendo così al passo con le ultime tecnologie nel campo mobile. Il Samsung Galaxy S22 Ultra non è secondo a nessuno, grazie a una serie di caratteristiche tecniche che lo collocano in cima alla lista dei dispositivi più ricercati e desiderati.

Il Samsung Galaxy S22 Ultra, inoltre, sostituisce la popolare gamma Note, abbandonata ormai da Samsung, integrando le tipiche funzioni che hanno permesso ai vari Galaxy Note di essere apprezzati all’interno dei migliori modelli della serie Galaxy S. Tra le caratteristiche più interessanti vi è la S-Pen, ora compatibile appieno con il Galaxy S22 Ultra, che integra persino un supporto dedicato per alloggiarla.

Grazie alla S-Pen, la cui latenza è stata ulteriormente abbassata, potrete accedere a svariate funzioni avanzate ed a una serie di attività rapide, che permetteranno al Galaxy S22 Ultra di essere uno dei migliori, se non il migliore, smartphone per la produttività. L’app Note dedicata, ad esempio, vi consentirà di prendere appunti in maniera fulminea quando tirate fuori il pennino, salvando, modificando e condividendo il file appena creato con i vostri contatti in pochi secondi.

Con il suo sofisticato comparto fotografico, il Samsung Galaxy S22 Ultra è a tutti gli effetti un cameraphone, in grado di scattare foto che potremmo definire impressionanti per un dispositivo mobile, che si conferma ancora una volta come un’ottima alternativa alle fotocamere digitali. Ciò vale soprattutto per quanto concerne lo zoom, che potrete spingere fino a 100x. Non manca poi la possibilità di scattare in RAW a 16 bit, in modo che anche i più esperti potranno tirare fuori il massimo da questo comparto fotografico, tra i migliori attualmente disponibili.

Il Samsung Galaxy S22 Ultra è una vera e propria chicca imperdibile per ogni appassionato di smartphone e ora avrete l’opportunità di acquistarlo a un prezzo più vantaggioso rispetto all’originale. Vi ricordiamo che le scorte sono limitatissime, quindi non indugiate troppo, recandovi subito sulla pagina del venditore per concludere la transazione.

