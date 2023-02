San Valentino si avvicina, e tantissimi store hanno iniziato a proporre offerte per una festa degli innamorati all’insegna del risparmio. Se sia voi che la vostra dolce metà amate la tecnologia, le promozioni proposte da Huawei e valide fino al 14 febbraio fanno al caso vostro, dato che vi permetteranno di fare dei regali di coppia da favola!

Nella sezione dedicata a San Valentino, tantissimi articoli di marca Huawei sono infatti in offerta, con ribassi che arrivano fino al 35% e vi permetteranno di risparmiare su laptop, smartphone, smartwatch, tablet e auricolari. La promozione più allettante è però “Regali Per Due”: acquistando due pezzi dei prodotti nell’elenco, sul secondo avrete uno sconto che va dal 20% al 50%.

Se sia voi che la vostra dolce metà desiderate farvi un regalo tech si tratta dunque dell’occasione perfetta. Per esempio, aggiungendo al carrello un Huawei Band 7 dal valore di 59,90€ otterrete uno sconto del 50% sul secondo, pagandolo appena 29,90€. Si tratta di una smartband dalla qualità eccellente, con un design ultra-sottile, una batteria con un’autonomia fino a 14 giorni e tantissime funzionalità incluse, tra cui il monitoraggio dell’attività fisica e di parametri come il battito cardiaco e la saturazione SpO2.

Tra le offerte più interessanti vi sono anche gli accessori mobile: acquistando un paio di Huawei FreeBuds Lipstick, delle cuffie wireless con un design particolare ed estremamente elegante disponibili a 149,90€, avrete uno sconto del 30% sulle Huawei FreeBuds Pro 2, pagandole solamente 139,90€ invece di 199,90€. Insomma, non dovrete più litigare per utilizzare a turni gli auricolari, ma potrete averne ognuno un modello ottimo, con cancellazione del rumore e una qualità audio eccezionale.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcune delle tantissime offerte disponibili sul sito di Huawei, quindi vi invitiamo a consultare la sezione dedicata a San Valentino per scoprirle tutte. Vi ricordiamo che le promozioni saranno attive solo fino al 14 febbraio, quindi vi invitiamo a concludere i vostri acquisti il prima possibile per non perdere l’occasione!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!