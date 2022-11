Se siete persone particolarmente freddolose o se, semplicemente, amate la sensazione di infilarvi in un letto caldo e confortevole, allora non potete davvero lasciarvi scappare questa offerta Amazon, relativa ad un prodotto che, visto soprattutto il freddo incombente, e l’aumento dei costi del riscaldamento a gasi, potrebbe tornare utile a moltissime famiglie!

Sul portale, infatti, è disponibile a prezzo scontatissimo uno dei sempre efficienti, e piacevoli, “scaldasonno” di Imetec, ovvero quei dispositivi a corrente che, disposti sul materasso, possono riscaldare il letto in pochissimi minuti, disattivandosi automaticamente ed in modo sicuro, una volta che la temperatura raggiunta è quella ideale.

L’articolo in questione è lo Scaldasonno Adapto Maxi per letti matrimoniali, ed il prezzo proposto è davvero ottimo, grazie ad uno sconto del 31%, potrete acquistare quest’ottimo prodotto a soli 150,99€, e dunque con un risparmio di ben 69 euro rispetto agli originali 219,99€! Un ottimo affare, per un prodotto che non solo è sicuro da usare e non comparta alcun rischio o pericolo, ma è anche progettato per mantenere bassi i consumi, facendo dell’efficienta energetica uno dei suoi punti di forza.

Questo perché l’Imetec Adapto è, anzitutto, in grado di autoregolarsi in base all’esigenze dell’utente, così che il letto sia sempre alla giusta temperatura, anche qualora i vostri movimenti notturni siano causa di perdite di calore. Ciò è possibile grazie al suo software interno che, in pochi minuti, regola e stabilizza la temperatura del letto, tenendo conto anche della temperatura corporea, e creando le condizioni ideali per un riposo caldo e appagante.

Progettato per fungere da vero e proprio coprimaterasso, così che la sua “installazione” sia semplice, ma soprattutto salda, Imeted Adapto è realizzato in tessuto anallergico, ed è persino lavabile lavabile in lavatrice a 30°, per una manutenzione semplice ed un letto sempre confortevole, caldo e pulito.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questo sconto, con l’invito ad approfittare subito dell’offerta, visto che non ci è dato sapere quando essa terminerà, né a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

