Sconti da paura su maglie, pantaloncini e calze Atalanta BC su Amazon

La nostra programmazione delle proposte hi-tech prosegue, e in questo nuovo articolo vogliamo fare un piccolo break per comunicarvi una nuova e interessante iniziativa di Amazon, rivolta principalmente agli appassionati di calcio, in particolare ai tifosi dell’Atalanta. Infatti, solo per pochi giorni, il colosso statunitense sta scontando tantissimi prodotti della squadra bergamasca, come maglie originali, zaini, calze e tanto altro ancora!

Come da tradizione per il portale, la lista degli articoli promozionati è piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie offerte disponibili, vi consigliamo di dare uno sguardo allo zaino ufficiale dell’Atalanta, che rappresenta non solo un gradito regalo per i tifosi ma anche un’ottima idea per il Back to School. Originariamente disponibile a 49,00€, ora è acquistabile a 36,75€, grazie ad uno sconto del 25%.

Questo zaino è stato realizzato con materiali di qualità, infatti possiede una finitura innovativa oltre a vantare l’iconico stemma della società calcistica bergamasca. Per quanto concerne le sue specifiche, questo prodotto mette a disposizione degli appassionati un grande scomparto centrale e una piccola tasca frontale, per poter portare con sé diversi oggetti.

L’iniziativa, inoltre, comprende il kit da gara della scorsa stagione, infatti potrete aggiudicarvi la maglia ufficiale per bambini (utilizzata sia nelle partite di Serie A TIM che in quelle della Champions League) ad un prezzo di partenza di 18,93€, e i pantaloncini ufficiali a partire da 24,18€.

Insomma, si tratta dunque di un’ottima occasione per poter recuperare il kit ufficiale dell’Atalanta oppure molti dei suoi accessori. Ciò detto, visto il gran numero di articoli in promozione, vi consigliamo caldamente di consultare l’apposita pagina del portale, così da poter sfogliare tutte le proposte del portale e scegliere quello che meglio si adatta alle vostre preferenze.

