Sconti fino al 30% nello speciale smartphone di Monclick!

Ci stiamo avvicinando poco alla volta alla fine di ottobre, un mese che si è già rivelato fantastico per quanto riguarda il numero di offerte, quest’ultime però sono ben lontane dall’essere terminate perché e-commerce come Monclick sono sempre pronti a lanciare le loro interessanti iniziative, tra cui lo speciale smartphone, un’iniziativa che vi permette di acquistare numerosi modelli, inclusi quelli di ultima generazione, con sconti fino al 30%.

Catalogo pressoché immenso quello di Monclick, in cui sono presenti smartphone delle migliori marche e tra i tanti disponibili vogliamo menzionare il Huawei P30 Pro (di cui trovate la nostra recensione qui), un modello non di ultimissima generazione ma che tiene tranquillamente testa agli ultimi top di gamma presentati quest’anno e che, grazie al fatto che è stato presentato lo scorso anno, oggi può essere acquistato tramite le offerte di vari e-commerce ad un prezzo decisamente più ragionevole rispetto a quello di lancio. Proposto in questa occasione a 599,99€ invece di 849,90€, è uno dei migliori smartphone per coloro che non vogliono spendere cifre astronomiche per un modello di fascia alta.

Caratterizzato da una delle migliori fotocamere (se non la migliore in assoluto) mai implementate su uno smartphone fino all’anno precedente, il Huawei P30 Pro è un modello da tenere in considerazione non solo per le sue grandi qualità costruttive e prestazioni elevate sotto ogni aspetto, ma anche per essere l’ultimo top di gamma dell’azienda ad avere integrato i servizi Google. A partire dalla famiglia P40, infatti, i modelli Huawei non dispongono dei servizi Google e ciò spinge molti utenti a scegliere il “vecchio” modello piuttosto che l’ultimo arrivato, dal momento che l’assenza di app del calibro di YouTube e Gmail pesa parecchio.

Uno smartphone che, chiaramente, ha ben pochi punti deboli e che quindi merita di ricevere la vostra attenzione, ma non è l'unico modello ad essere in sconto nella nuova iniziativa intrapresa da Monclick, quindi suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire tutte le altre proposte.

