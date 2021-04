Sconti fino al 47% nelle offerte smartworking di Huawei

Dopo avervi proposto quelle che sono le principali offerte della mattinata, vi segnaliamo ora quella che è la nuova proposta in sconto di Huawei, con lo store impegnato ad offrirvi il meglio della sua tecnologia dedicata allo smart working, con prezzi davvero imperdibili, visto che parliamo di sconti che possono arrivare anche a superare il 45%!

Con prezzi così, dunque, perché non dare un’occhiata alle proposte? Specie considerando che, tra le varie, c’è anche l’ottimo portatile Matebook X Pro 2021, oggi in sconto a soli 1.899,00€, in virtù degli originali 2.138,70€ necessari all’acquisto.

Leggero, elegante e realizzato in alluminio MateBook X Pro 2021 è un notebook potente ed affidabile, pensato proprio per chi ha esigenze di lavoro in mobilità e smart working, tant’è che uno dei suoi punti di forza è nella facilità di connessione con gli smartphone Huawei in quello che è un ecosistema che il colosso cinese pare aver ripreso da alcuni competitor, uno su tutti Apple.

Al di la di questo, stiamo parlando di notebook bellissimo da vedere e da utilizzare, complice un display touch 3K FullView con una diagonale di 13,9″ e una risoluzione di 3.000 x 2.000 pixel, per una visione eccezionale e colori più che adeguati a rispondere alle esigenze die professionisti dell’arte e del design. Disponibile in due diverse varianti, ovvero con processore Intel Core i5 o un più potente Intel Core i7, MateBook X Pro 2021 è inoltre accompagnato da ben 16 GB di RAM, nonché da SSD PCle da 512 GB o 1 TB a seconda del modello scelto. Supportato da una scheda grafica Intel iris Xe Graphics, non da gaming, ma comunque eccellente per i più comuni lavori da ufficio e per lo studio, MateBook X Pro 2021 è insomma un notebook davvero ottimo per lavorare in piena serenità e nel massimo della comodità, ed in sconto di oltre 230€ rappresenta, senza alcun dubbio, una delle migliori occasioni per accaparrarsi un ottimo portatile ad un prezzo da Black Friday!

Ovviamente, MateBook X Pro 2021 è comunque solo una delle proposte Huawei in questa promozione dedicata allo smart working, ed ecco perché vi suggeriamo caldamente di consultare non solo la nostra lista di acquisti consigliati, ma anche e soprattutto l’intera selezione di offerte Huawei, così che possiate acquistare a prezzi eccezionali, tutto il necessario per la vostra postazione di lavoro, e non solo! Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

