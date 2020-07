Sconti fino al 50% su stampanti, monitor e non solo nelle Offerte d’estate Monclick

Monclick inaugura quest’ultima settimana di luglio con nuovi sconti che coinvolgono tantissimi prodotti del suo catalogo, tra cui stampanti, monitor, PC desktop, notebook e tanto altro ancora. La promozione non ha una data di scadenza, di conseguenza vi invitiamo ad affrettarvi per non perdere queste grosse opportunità offerte dal noto e-commerce.

La lista dei prodotti in promozione è lunga e – soprattutto – variegata, ma tra le varie spicca il monitor HP EliteDisplay E223 da 21,5 pollici, che passa da 259,99 euro a soli 161,99 euro, con uno sconto del -38%. Questo dispositivo, per chi non lo conoscesse, vanta un pannello LED con una risoluzione in FullHD (vale a dire 1920 x 1080 pixel), una cornice micro-edge su 3 lati per affiancare altri monitor, e ben quattro modalità di angolazione.

Tra le offerte, inoltre, vi segnaliamo quella relativa al ThinkCentre m910t di Lenovo. Si tratta di un PC che equipaggia ottimi componenti interni, come un processore Intel Core i5-7500 accompagnato da 8 GB di RAM DDR4 e 1 TB di memoria interna (in parte occupata dal sistema operativo Windows 10 Home). Inoltre, a completare il quadro ci pensa una scheda grafica integrata Intel HD Graphics 630, capace di garantire ottime prestazioni durante la riproduzione di file multimediali. Il suo prezzo? 1.049,90 euro, ma potete acquistarlo a soli 549,90 euro grazie ai saldi estivi.

Visto il gran numero di prodotti compatibili con le offerte, vi proponiamo di seguito una selezione dei migliori monitor, PC desktop e notebook in saldo. Ciononostante, vi consigliamo caldamente di dare uno sguardo alla lista completa al seguente indirizzo, cosicché possiate fin da subito trovare l’occasione che risponda alle vostre esigenze. Infine, prima di lasciarvi agli acquisti, vi invitiamo a seguirci su Telegram per le migliori offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e ai prodotti cinesi.

