In attesa che prendano il via le attesissime offerte del nuovo Prime Day autunnale, in arrivo i prossimi 11 e 12 ottobre, le cui offerte promettono, già a scatola chiusa, di calamitare l’attenzione di buona parte del mondo dello shopping online, Amazon continua comunque a spingere sulle proprie proposte in sconto, con articoli venduti a prezzi davvero stracciati, ed in modo del tutto inatteso!

L’esempio del giorno sono le ottime offerte che il portale sta dedicando ai prodotti a marchio SteelSeries, includendo nella selezione sia cuffie che mouse da gaming, con sconti che possono raggiungere anche il 57% di sconto del prezzo originale!

Non male, specie considerando la qualità dei prodotti coinvolti tra cui, ad esempio, spiccano le ottime cuffie SteelSeries Arctis Pro, ovvero quelle che sono tra le migliori mai prodotte dal brand, e che generalmente vengono vendute al prezzo di 279,99€! Lo sconto di oggi, tuttavia, pari al 29%, abbassa il prezzo di questo eccellente headset gaming a soli 199,99€, e vale davvero la pena prendere in considerazione la cosa.

Il perché è presto detto: le Arctis Pro sono cuffie di eccezionale qualità, progettate per garantire performance audio di tutto rispetto, anzitutto grazie a due driver al neodimio da 40 mm, in grado di offrire una risposta in frequenza da 10 a 40.000 Hz, e con una sensibilità di 102 dBSPL e un’impedenza di 32 Ohm.

Il suono è pulito, profondo e avvolgente, e garantisce la piena immedesimazione nell’ambiente di gioco, anche al netto di una chat vocale in cuffia particolarmente affollata. La pulizia dell’esperienza acustica, in sintesi, è quasi perfetta, ed è coadiuvata da un comfort davvero notevole, grazie soprattutto al corpo in alluminio leggero e resistente delle cuffie, il cui design vanta una fascia elastica posta immediatamente sotto l’arco di sostegno die padiglioni, in grado di alleggerire di molto il peso sulla testa.

Come se non bastasse, questa specifica configurazione delle cuffie, con collegamento a cavo (esistono anche wireless), include un vantaggio non da poco, ovvero la presenza di un GameDAC, ovvero di un sistema di amplificazione con 121 dB di gamma dinamica e -115 dB THD+N, capace di potenziale notevolmente la potenza e la qualità del suono a prescindere che si giochi su PC o su console!

A chiudere il quadro di un prodotto che, come avrete capito, è di altissima qualità, ci pensano poi un microfono ClearCast retrattile bidirezionale e con cancellazione del rumore, impedenza 2200 Ohm e risposta in frequenza tra 100 e 10.000 Hz!

Ovviamente, le SteelSeries Arctis Pro sono solo uno dei tanti prodotti in sconto per questa tornata promozionale e, per questo, vi invitiamo caldamente a consultare l’intera pagina Amazon dedicata a questa offerta, con l’invito ad approfittare subito di questi sconti, prima che i prezzi tornino alle origini o, peggio, i prodotti vadano esauriti!

