Sconti fino al 60% su tantissimi giochi Xbox

Se pensavate che le offerte sarebbero finite al termine del Prime Day, vi sbagliavate! A distanza di pochi giorni, infatti, abbiamo già riportato sulle nostre pagine tante nuove iniziative lanciate dai migliori e-commerce come gli sconti relativi ai giochi per Xbox. Lo store ufficiale Microsoft infatti propone numerosi titoli a prezzi interessanti e con sconti che raggiungono persino il 60%.

Si tratta sicuramente di un’ottima occasione per coloro che non hanno trovato in offerta il loro gioco preferito in questi ultimi giorni così intensi. Tra gli svariati titoli disponibili sullo store ufficiale Microsoft, non mancano ovviamente alcuni dei titoli più importanti del momento, come State of Decay 2: Juggernaut Edition o Gears 5 Ultimate Edition, il primo proposto a 20,99€ mentre il secondo a 34,99€ invece di 69,99€. Parliamo di titoli che hanno riscosso un grande successo e che implementano meccaniche di gioco avanzate, come ad esempio quelle relative alle ripercussioni che avrete dopo aver preso delle decisioni nel titolo a tema zombie, ripercussioni che si possono vedere anche nel lungo periodo e ciò rende l’esperienza videoludica davvero emozionante e realistica.

Ovviamente, questi non sono gli unici giochi ad essere in offerta, ed ecco perché suggeriamo di visitare la pagina dedicata per vedere la lista completa e scoprire se è presente quello che avete da sempre desiderato comprare.