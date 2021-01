Sconti irresistibili con i saldi invernali di Monclick!

Dopo avervi proposto alcune delle principali offerte della mattinata, vi proponiamo ora quelle che sono le nuove proposte di Monclick che, in concomitanza con i saldi invernali, ha arricchito il suo store con una moltitudine di offerte, i cui sconti possono arrivare fino al 50%, soprattutto su prodotti ambitissimi (e costosi) come televisori, smartphone ed i grandi elettrodomestici delle migliori marche.

Un esempio? La smart TV TCL 65X10 da 65 pollici, che dagli originali 2.599,90€ viene scontata di ben 650€, arrivando a “soli”1.949,90€. Certo, per alcuni potrebbe essere un prezzo ancora alto, ma va tenuto conto che parliamo di un modello che implementa la recente tecnologia Mini LED, l’unica che sembra in grado di competere con l’apprezzata tecnologia OLED, riducendo però in maniera importante i costi di produzione e, di conseguenza, il prezzo per l’utente finale.

Allo stato attuale, la tecnologia Mini LED è ancora poco diffusa sul mercato, complice i pochi produttori che hanno deciso di investirci, ma potrebbe diventare il nuovo punto di riferimento già a partire da quest’anno, dal momento che i primi riscontri sembrano piuttosto positivi. La TCL 65X10 è, appunto, uno dei primi modelli ad implementare questa tecnologia, fornendo un’esperienza premium che va a sostituire il già citato OLED e QLED. La differenza è che i LED della retroilluminazione di un Mini LED sono molto più piccoli di quelli usati su un tradizionale televisore LCD, facendo sì che la qualità generale dell’immagine sia decisamente migliore.

Dotata degli standard più avanzati come l’HDR Premium 1500, la TCL 65X10 si contraddistingue dalla massa non solo per la tecnologia sopra citata, ma anche per la presenza di una soundbar integrata sviluppata da Onkyo, noto brand specializzato in audio. Ciò fa sì che oltre a godere di immagini mozzafiato in 4K, beneficerete anche di un audio degno di nota, permettendovi di risparmiare centinaia di euro per l’acquisto di una soundbar esterna. Il modello integrato non si limita soltanto a migliorare il suono, ma supporta niente di meno che il Dolby Atmos tipico delle soundbar più costose, offrendovi quindi un’esperienza cinematografica e immersiva.

Come se ciò non bastasse, la TCL 65X10 risulta essere tra i modelli più sottili al mondo, il che vuol dire che anche il design ne trarrà sicuramente vantaggio. Insomma, Monclick ha messo a disposizione un’offerta davvero valida e interessante, al punto che coloro che vogliono dotarsi di un televisore di fascia alta di ultima generazione non possono non valutare l’acquisto di questo specifico modello, il quale non è l’unico ad essere fortemente scontato. Ecco perché suggeriamo di visitare la pagina dedicata all’iniziativa per scoprire tutte le altre offerte, avendo la certezza di trovare alcuni dei prezzi più bassi della rete. Detto ciò, il nostro consiglio finale è sempre quello di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

