Sconti oltre il 50% su tanti prodotti Samsung da Unieuro

La nostra rassegna delle migliori offerte di oggi continua passando per il portale di Unieuro, dove è arrivata una nuova iniziativa incentrata sui prodotti Samsung, con sconti che superano anche il 50% su tantissimi prodotti! La promozione si chiama Samsung Dream Days, e terminerà il prossimo 3 maggio offrendovi, dunque, ancora qualche giorno per poter poter sfruttare questi ottimi prezzi su smartphone, tablet, smart TV, elettrodomestici e tanto altro. Inoltre, visto che l’offerta di prodotti è così varia, potrete sfruttare questa promozione anche per cercare qualche idea regalo in occasione della Festa della Mamma il che è decisamente ottimo per chiunque non abbia ancora trovato un regalo adatto per la ricorrenza.

Come detto, tanti sono gli articoli ad ottimo prezzo presenti sul portale, ma nello specifico vogliamo segnalarvi la smart TV Samsung Serie 9 QE65Q90TAT da 65″ che riceve uno sconto di 1000€ rispetto al suo tipico prezzo, ossia può esser acquistata a 1.499,00€. Una smart TV che riesce ad immergervi appieno nelle immagini a schermo, grazie soprattutto al suo design senza bordi che, in combinazione con la sua raffinata base d’appoggio centrale, dona a questa smart TV un aspetto elegante e quasi etero che, ne siamo certi, costituirà un valore aggiunti a quanti sono alla ricerca di uno schermo che possa essere anche un valido elemento di design.

Come tutti i modelli della Serie 9, anche questa smart TV vi permetterà di apprezzare contenuti multimediali con una qualità mai vista prima, con una risoluzione 4K ottimizzata, supporto HDR e tecnologia Dual LED, gestito dal performante processore che spinge al massimo la qualità delle immagini, portando dettagli e colori ad un livello pari a quello della realtà.

Inoltre, Samsung Serie 9 QE65Q90TAT sfrutta anche appieno la funzionalità Ambient Mode, che permetterà al televisore di mimetizzarsi nel vostro ambiente domestico, permettendovi persino di posizionarlo al posto di un quadro o di mostrare una selezione di immagini a scelta, al posto del classico schermo nero. Infine, anche Samsung Serie 9 QE65Q90TAT è compatibile con gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant, ed è integrato della modalità MultiView, che permette di dividere lo schermo in due parti e vedere da un lato il TV, mentre dall’altro avviene il mirroring del dispositivo mobile collegato.

Insomma, avrete capito che oltre alla smart TV Samsung Serie 9 QE65Q90TAT, le offerte presenti su Unieuro sono molte, e quindi il nostro consiglio è quello di visitare l’intera proposta del portale, entro il 3 maggio. Prima di lanciarvi all’acquisto del vostro prossimo articolo su Unieuro, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

