Sconti su iPhone, iPad e Apple Watch nelle offerte Solo per Oggi di MediaWorld

Dopo aver dato un’occhiata a quelle che sono le principali offerte proposte da Amazon, è ora il momento di volgere lo sguardo ad uno dei grandi copetitor del mercato, forse tra quelli che meglio hanno proposto sconti in modo continuativo nonostante la difficile situazione causata dal recente lockdown. Stiamo parlando di Mediaworld, e di quella che è la sua proposta quotidiana per le offerte “Solo per oggi”.

Promozioni che, come ricorderete, vengono modificate di giorno in giorno, con prezzi bloccati solo fino alla fine della giornata. Allo scoccare della mezzanotte, infatti, il catalogo di offerte “Solo per Oggi” si resetta e molti dei prodotti (va detto: non tutti) tornano al loro prezzo originale, o comunque si ripropongono ad un prezzo più alto rispetto a quello scontato. Si tratta di vere e proprie offerte lampo, che vanno colte al volo e che, come nel caso di oggi, propongono spesso dei prodotti in sconto a prezzi eccezionali, come è il caso della ricca tornata di offerte Apple disponibili oggi: iPhone 11, iPad 10 e persino il nuovissimo Apple Watch Serie 5 sono solo alcuni dei prodotti Apple che Mediaworld sta proponendo in sconto con prezzi che, qualora siate curiosi, troverete in dettaglio in calce a questo stesso articolo!

Di seguito, dunque, la nostra selezione di prodotti in promozione con l’invito, ovviamente, a consultare anche la pagina ufficiale dedicata a tutte le proposte “Solo per Oggi”, così da non lasciarvi scappare nessuna delle ottime proposte di articoli in sconto. Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

