Flash sale: fino al 20% di sconto sui Notebook Lenovo!

Siete degli studenti oppure dei lavoratori? Siete alla ricerca di un notebook che soddisfi le vostre esigenze? Niente paura! Lenovo ha inaugurato una nuova tornata di sconti, che permette di acquistare uno o più dispositivi a un prezzo decisamente vantaggioso, grazie al codice sconto “FLASHSALE“. L’offerta in questione è valida per 48 ore, ed esclusivamente sullo store proprietario della casa asiatica.

Partiamo subito esaminando l’offerta del Lenovo ThinkBook 14-IIL. Si tratta di un notebook che possiede buone caratteristiche tecniche, e soprattutto un ottimo prezzo di vendita. Per chi non lo sapesse, questo laptop è dotato di un processore Intel Core i5-1035G1, accompagnato da 8 GB di Memoria RAM e ben 512 GB di Memoria Interna (in parte occupata dal sistema operativo, Windows 10 Pro). Come se non bastasse, il ThinkBook 14L è equipaggiato da uno schermo da 14 pollici con risoluzione in FullHD (1920 x 1080 pixel), ideale per visionare Serie TV, e naturalmente per la consueta navigazione web.

Considerando il nuovo prezzo di vendita, un altro notebook Lenovo da non sottovalutare è certamente il ThinkPad L13 Yoga, disponibile a circa 750 euro anziché 830 euro. Un portatile con a bordo un processore Intel Core i3-10110U, affiancato da 8 GB di Memoria RAM e 128 GB di Memoria interna. A completare il quadro delle caratteristiche tecniche, troviamo una scheda grafica integrata di ultima generazione e un pannello da 13,3 pollici con risoluzione FullHD. Questo portatile è ottimo per la navigazione web, per lavorare in mobilità e guardare i propri contenuti multimediali preferiti.

Ciò detto, in questo articolo abbiamo selezionato per voi i migliori notebook Lenovo da acquistare in questo particolare momento storico. Se siete interessati alla lista completa dei prodotti promozionati, vi consigliamo caldamente di consultare il seguente indirizzo. Infine, vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri canali ufficiali Telegram, che vi permetteranno sicuramente di risparmiare qualche decina di euro. Potete trovarci sulle pagine dedicate alla tecnologia (Tech), all’Hardware, agli Smartphone e ai prodotti “made in China“.

N.B.: Per accedere allo sconto bisogna inserire, al momento dell’acquisto, il coupon “FLASHSALE“. Vi raccomandiamo di prestare la massima attenzione per non perdere lo sconto.

La nostra selezione di prodotti

