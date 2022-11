Se siete alla ricerca di un ottimo smartwatch da acquistare a prezzo scontato e, al contempo, non avete poi molta voglia di attendere le offerte del Black Friday 2022, allora fermatevi qui, perché questa è un’offerta che proprio non potete ignorare!

Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è in sconto ad un prezzo imperdibile, l’ottimo smartwatch Samsung Galaxy Watch 5, che dai suoi 329,00€ è oggi in sconto a soli 223,50€, ovvero con uno sconto applicato pari al 32%!, il che significa un risparmio di oltre 100 euro, su di un dispositivo che vale ogni centesimo speso!

Bello, elegante, e realizzato con materiali di grandissimo pregio, che lo rendono durevole e resistente, Samsung Galaxy Watch 5 è uno smartwatch con una cassa da 44 mm, che si fa apprezzare, anzitutto, per il suo splendido display da 1,6″, realizzato in cristallo zaffiro, e resistente all’acqua, agli urti ed anche ai graffi.

Progettato per fare da supporto alla vita di tutti i giorni, come alle attività sportive, Galaxy Watch 5 dispone di un efficiente sistema di monitoraggio della salute che integra, tra le varie, un sensore 3 in 1 Samsung BioActive, capace di controllare l’impedenza bioelettrica, per monitorare la massa grassa e il peso dei muscoli; un sensore cardiaco elettrico (ECG) e un sensore di frequenza cardiaca ottica, con cui monitorare la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna.

A ciò, si aggiunge anche un ottimo sleep tracker, con cui questo efficiente orologio è in grado di monitorare il sonno, e può aiutarvi nella gestione e la pianificazione del vostro riposo, rilevando addirittura le fasi di russamento, ed offrendovi consigli utili per migliorare la qualità del sonno.

Offrendo oltre 90 modalità di allenamento, ed un sistema di rilevazione delle performance di tutto rispetto, e degno di uno “sport watch”, Galaxy Watch 5 è personalizzabile, efficiente, e dispone di una batteria dall’ampia capacità e dalla velocissima ricarica, costituendo così una scelta davvero ideale per chiunque sia alla ricerca di un dispositivo che sia bello, stiloso, efficiente e funzionale!

Ciò detto, non ci resta altro da fare che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata alla promozione, con l’invito ad approfittare subito di questo sconto, anche al netto di quello che è l’ormai imminente Black Friday 2022, poiché non sappiamo se la promo perdurerà o meno!

