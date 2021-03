Scopa elettrica Rowenta X-Force ad un prezzo mai visto su eBay!

Dopo avervi proposto quelle che sono le migliori offerte di Primavera di Amazon, è giunto il momento di dare anche una nuova occhiata alle occasioni degli Imperdibili di eBay che, anche oggi, includono molte interessanti occasioni su tutte le categorie di prodotti come smartphone, smart TV, elettrodomestici, capi d’abbigliamento ed anche tante offerte relative ai prodotti da giardino, il tutto con sconti che arrivano a tagliare i prezzi anche oltre l’80%!

Molte sono le occasioni presenti sulla piattaforma anche se, a nostro giudizio, val la pena portare alla vostra attenzione l’offerta sull’ottima scopa elettrica Rowenta X-Force Allergy, che in queste ore potrete acquistare a 176,99€, anziché i tipici 299,99€. Questa scopa elettrica senza fili è prettamente indicata per chi possiede animali in casa o chi soffre di allergie ai pollini, perché garantisce prestazioni perfette sui pavimenti e ottimi risultati su qualsiasi tipo di tessuto, risultando così un acquisto consigliatissimo in occasione della primavera e della nuova stagione dei pollini.

L’impiego della tecnologia Flex, permette a Rowenta X-Force Allergy di piegare il tubo senza calare la sua potenza d’aspirazione, arrivando a raggiungere polvere e sporcizia più lontano senza doversi piegare, e grazie al sistema di illuminazione a LED presente sulla spazzola, è anche facile vedere ed aspirare la polvere nelle zone più nascoste di casa. Il potente motore da 185W di Rowenta X-Force Allergy lavora in perfetta sincronia con lo speciale filtro EPA, in grado di filtrare il 99,9% delle sostanze nocive, che spedisce lo sporco intrappolato nell’apposito contenitore, per poi riemettere aria pulita nell’ambiente.

Rowenta X-Force Allergy si rivela poi un dispositivo molto pratico sia per il suo peso di appena 2,7 kg che rende agevoli gli spostamenti per casa, che per la sua silenziosità, infatti una volta accesa alla massima potenza arriva ad emettere al massimo 80 dB di rumore. Per concludere, vi ricordiamo che sia la spazzola che il tubo di Rowenta X-Force Allergy rimangono in piedi da soli, agevolando quindi il passaggio dalla modalità aspirapolvere ad aspirabriciole, che avviene con un semplice click.

Oltre alla scopa elettrica Rowenta X-Force Allergy, le offerte degli Imperdibili di eBay sono tante, e per questo il nostro consiglio non può che essere quello di visitare l’intera proposta del portale, così che possiate trovare quella perfetta per voi. Sempre parlando di eBay inoltre, ne approfittiamo anche per ricordarvi che sul portale è disponibile per ancora pochi giorni il buono sconto da 10€ da utilizzare su tutti i prodotti inclusi nelle offerte Imperdibli di eBay quindi approfittatene quanto prima!

Infine, prima di lasciarvi al catalogo virtuale di eBay, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

