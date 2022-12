Che Amazon sia uno dei principali portali per gli acquisti online è noto a tutti, così come è noto il fatto che è anche uno dei migliori per quanto concerne la convenienza, con il rilascio continuo di offerte su ogni categoria merceologica. Se non vi limitate a visitare lo shop in modo superficiale, scoprirete che ci sono ben 7 modi per risparmiare sui vostri acquisti e non è detto che li conosciate tutti.

Ed ecco perché abbiamo riassunto in questo articolo tutti i metodi con cui potrete risparmiare su Amazon che, ribadiamo, sono ben sette! Dalle offerte classiche ai codici sconto personalizzati, ce n’è davvero per ogni evenienza, e approfittare di uno di questi modi per risparmiare potrebbe rivelarsi ancora più vantaggioso in questo periodo di festività, che sarà senz’altro contrassegnato da numerosi regali di Natale.

Prodotti di uso quotidiano

Partiamo dai prodotti di uso quotidiano, una sezione in cui troverete sempre ottimi sconti su una serie di articoli che siete solito acquistare nel supermarket della vostra città. Qui troverete confezioni di caffè, carta igienica e prodotti per il vostro animale domestico, per di più articoli a marchio Amazon, ossia quelli su cui l’azienda ha il controllo completo sulla produzione e distribuzione e, per questo, venduti spesso a prezzi più vantaggiosi rispetto ai brand di terze parti.

Amazon Warehouse

C’è poi Amazon Warehouse che non dovrebbe aver bisogno di presentazioni. Si tratta della sezione dedicata all’usato, i cui prodotti provengono in gran parte dai resi effettuati dai clienti. Spesso è possibile fare degli ottimi affari, soprattutto in caso di extra sconto. Le condizioni del prodotto vengono descritte in modo chiaro, cosicché possiate farvi un’idea della reale usura. Con Amazon Warehouse, inoltre, manterrete tutti i vantaggi riguardanti spedizioni, assistenza clienti e diritto di reso, con la certezza di ricevere prodotti sempre funzionanti, in quanto vengono testati rigorosamente.

Amazon Outlet

Passiamo poi ad Amazon Outlet. Qui troverete a prezzi stracciati articoli di ogni genere che, in questo periodo dell’anno, si traducono anche in tantissime idee regalo. Giocattoli, capi alla moda, videogiochi e molto altro scontati anche più del 50%. Sicuramente uno dei modi più vantaggiosi per chi cerca la massima convenienza.

Offerte quotidiane

Come non citare poi le offerte quotidiane, ossia quelle che cambiano ogni giorno e che, ancora una volta, riguardano tutte le categorie merceologiche del portale. Qui però sarà possibile trovare anche le cosiddette offerte lampo, vale a dire quel tipo di offerte che solitamente scadono dopo qualche ora, a causa di tagli di prezzi importanti, paragonabili a quelli rilasciati duranti eventi come il Black Friday o Prime Day.

Coupon

Arriviamo poi ai coupon, che non sono altro che codici sconto applicati quasi sempre direttamente da Amazon e che saranno visibili al carrello. Questi consentono di risparmiare solitamente dal 5 al 20% extra e, in alcuni casi, lo sconto potrebbe consistere in una cifra ben precisa, che verrà scalata al momento del checkout. I coupon possono essere rilasciati su dispositivi tech, così come sui generi alimentari o sull’abbigliamento.

Iscriviti e risparmia

Andando oltre troviamo la funzione “Iscriviti e risparmia“. Come è facile intuire, si tratta di una sorta di abbonamento, che offre ai clienti sconti su determinati prodotti qualora si impostasse la consegna automatica su quest’ultimi. I prodotti possono variare, ma di solito includono elementi essenziali come prodotti per la casa, per la cura personale e alimentari. L’obiettivo di questa funzione è quello di incentivare i clienti ad acquistare prodotti regolari su Amazon, offrendo loro sconti e vantaggi in cambio della loro fedeltà.

Codici promozionali personalizzati

Terminiamo segnalandovi i codici promozionali personalizzati. Questi dipendono molto dallo stato del vostro account poiché, se già utilizzati in passato, non li ritroverete di nuovo, salvo promozioni particolari. Ad ogni modo, questi codici promozionali consistono in offerte speciali su Kindle Unlimited, Amazon Music Unlimited e, perché no, anche sull’acquisto di prodotti, a patto di raggiungere una spesa minima, che cambia a seconda della promozione. Per attivare queste offerte vi basterà cliccare su “Clicca qui per attivare l’offerta” sulla pagina dedicata.

Ciò detto, non ci resta che invitarvi a visitare i link che vi portano direttamente alle pagine dedicate, cosicché possiate scoprire tutte le offerte e controllare a quale promozione è compatibile il vostro account Amazon.

