Se siete alla ricerca di decorazioni per la vostra casa oppure di gioielli e accessori particolarmente raffinati, vi invitiamo a dare uno sguardo alla promozione attiva da Thun! Fino al 5 giugno, potrete approfittare di un buono sconto di 10€ su una spesa minima di 50€ e potrete scegliere liberamente tra tutto ciò che vedete sul sito!

L’offerta è riservata solo agli iscritti al Programma Fedeltà THUN Lovers, ma nel caso non aveste già un account a cui accedere vi basterà semplicemente iscrivervi a costo zero, inserire le credenziali necessarie e cliccare sul box “Inizia Shopping” per usufruire immediatamente dello sconto. Trattandosi di una promozione veramente molto valida, e attiva ancora per poco tempo, vi consigliamo di mettere tutti i vostri prodotti preferiti nel carrello e portare a termini i vostri acquisti il prima possibile.

Thun è un brand italiano ampiamente conosciuto per la produzione di oggetti da collezione e figure in ceramica o porcellana, ideati per decorare la vostra casa oppure per avere un accessorio delicato e unico nel suo genere. Sullo store potrete trovare tantissime proposte in grado di soddisfare ogni gusto e ogni budget, partendo dai soprammobili, fino a orologi da muro e shopper!

Tra i prodotti più interessanti c’è il Coprivaso della linea Claire da 10,7cm per 14,6cm, un’idea regalo elegante e raffinata oppure una decorazione per le vostre piante assolutamente imperdibile al costo di 46€ invece di 56€, dopo aver applicato il buono Thun. Questo articolo è realizzato in ceramica decorata a mano, impreziosito con una farfalla in volo su una distesa di prati fioriti in finissime sfumature pastello.