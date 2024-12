Scopri il concorso Pirelli: puoi vincere un viaggio o un set di gomme nuove!

Se siete appassionati di sport invernali o desiderate migliorare le performance della vostra auto, il concorso gratuito "Pirelli a Cortina 2025" è l’occasione perfetta per voi. Questo concorso, organizzato in vista degli eventi sportivi più prestigiosi, offre la possibilità di vincere premi straordinari, tra cui un soggiorno esclusivo per assistere alla Coppa del Mondo di Sci Alpino a Cortina d’Ampezzo. Non solo, potrete anche vincere un set di pneumatici Pirelli, pensati per soddisfare le esigenze di ogni automobilista.

Come partecipare al concorso Pirelli

Il concorso è aperto a tutti coloro che desiderano partecipare ed è valido fino al 16 dicembre. La registrazione è semplice e veloce: basta compilare il modulo di partecipazione sul sito dedicato al concorso. Una volta completato, sarete automaticamente inseriti nell’estrazione finale che determinerà i vincitori dei premi in palio. Non perdete questa occasione di vincere un'esperienza indimenticabile o migliorare le performance della vostra auto con uno dei migliori pneumatici.

Il primo premio in palio è un soggiorno esclusivo a Cortina d'Ampezzo per assistere alla gara di Coppa del Mondo di Sci Alpino, che si terrà il 18 gennaio 2025. Il pacchetto comprende pernottamento e numerosi vantaggi, per un valore complessivo di 1500€ più IVA. Questa è l’opportunità ideale per vivere da vicino l'emozione di uno degli eventi sportivi più importanti della stagione, in una delle località sciistiche più famose al mondo.

Il secondo premio prevede un set di quattro pneumatici Pirelli, ad eccezione delle edizioni Colorate, Trofeo e Corsa. Il vincitore avrà la possibilità di scegliere i pneumatici in base alla propria vettura, con un valore massimo di 800€ IVA esclusa. Non importa che tipo di auto possedete: con Pirelli avrete pneumatici di qualità, pensati per garantire sicurezza e prestazioni elevate in ogni condizione di guida. Partecipare è gratuito e vi permette di vincere premi che renderanno il vostro inverno ancora più speciale. Come sempre, vi ricordiamo infine che abbiamo un articolo in cui raggruppiamo i migliori concorsi, cashback e Instant Win della settimana.

Leggi il regolamento