Amanti della lettura siete chiamati a raccolta con la nuova ed interessante promozione di Amazon, che vi permetterà di acquistare l’e-book reader Amazon Kindle ad un prezzo mai visto prima, ed in particolare il modello provvisto di illuminazione e con pubblicità. Dunque, qualora siate interessati all’acquisto di un prodotto del genere, vi consigliamo di affrettarvi!

Il suo prezzo di vendita? Attualmente è proposto a “soli” 54,99€ oppure cinque rate mensili di Amazon da 11,00€, a seguito di uno sconto del 31% che ne ha abbattuto il prezzo consigliato (di 79,99€) di ben 25,00€. Una promozione davvero interessante, considerando che avrete la possibilità di portarvi in giro tantissimi libri in formato elettronico in qualsiasi posto.

Compatto, maneggevole e leggero. Sono queste le peculiarità di questo dispositivo, pensato per offrire il meglio della leggibilità in mobilità. Inoltre, considerando la possibilità di attivare la funzione di retroilluminazione dello schermo, potrete leggere in qualsiasi posto e a qualunque ora, senza l’ausilio di lampade.

Oltre a ciò, l’Amazon Kindle, nell’edizione proposta in offerta, possiede uno schermo antiriflesso da 167 ppi che facilita la lettura e dona una sensazione molto simile alla carta stampata. Questa caratteristica renderà i testi molto leggibili, anche in presenza di luce diretta del sole. Il software, invece, consente di evidenziare passaggi nel corso delle proprie letture, cercare definizioni o addirittura tradurre parole.

Insomma, un prodotto di altissimo livello e, considerando il nuovo prezzo di vendita, diventa un must-have da possedere per tutti gli amanti della lettura. Chiaramente, la promozione include altri prodotti, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina, al seguente indirizzo.

Infine, prima di lasciarvi agli acquisti, vi rimandiamo però ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità delle varie console, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!