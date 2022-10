Siamo ufficialmente arrivati nel periodo più spooky dell’anno e state pensando a come ravvivare la serata del 31 ottobre con i vostri amici? Il nostro consiglio è di dare uno sguardo alla vetrina Amazon dedicata ai giochi di tavolo perfetti per Halloween, in super sconto solo per poco. Lo store ha creato un’apposita sezione chiamata con numerosi articoli Asmodee in ribasso anche fino al 36%.

Avrete la possibilità di acquistare qualsiasi gioco da tavolo preferiti a dei prezzi stracciati: ispirati a Sherlock Holmes, ad Harry Potter o ancora su zombie e vampiri, le proposte sono tantissime. Per questo, data la validità della promozione in corso, il nostro consiglio è di effettuare i vostri acquisti il prima possibile!

Tra i titoli con il miglior rapporto qualità/prezzo c’è indubbiamente Asmodee Mysterium disponibile al prezzo di 28,67€ invece di 44,99€. Un mistero da risolvere, un antico maniero e un fantasma che vaga nell’oscurità! Questo e molto altro è garantito dall’esperienza di gioco di Mysterium! Si tratta di un titolo cooperativo di deduzione che sfida i giocatori a fare luce su un omicidio avvenuto trent’anni prima in uno spaventoso maniero.

Nella notte di Samhain (Halloween), i mondi del visibile e dell’invisibile si mescolano, permettendo ai viventi di stabilire un contatto con “l’altro mondo”. Un giocatore interpreta il ruolo del fantasma irrequieto, che ha il compito di indicare il colpevole dell’omicidio ai medium riuniti. Tutti gli altri giocatori interpretano i medium, che ricevono le visioni e le interpretano al meglio delle loro capacità per circoscrivere la lista dei sospetti.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto dei prodotti, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

