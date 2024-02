Prezzo TOP su Ticket to Ride Europa! (-5%)

Non perdetevi Ticket to Ride Europa, uno dei giochi da tavolo più famosi del mondo, adatto a tutta la famiglia e che vi porterà in un'avventura ferroviaria attraverso le più importanti città europee. È disponibile su Amazon al prezzo speciale di 37,99€, rispetto al prezzo originale di 39,99€, godendo di uno sconto del 5%. Se cercate un gioco capace di riunire e far divertire tutta la famiglia, questo è quello che fa per voi.

Ticket to Ride Europa, chi dovrebbe acquistarlo?

Ticket to Ride Europa è consigliato per le famiglie che vogliono passare interi pomeriggi insieme divertendosi. Può essere giocato da 2-5 giocatori e anche da bambini dagli 8 anni in su, che si divertiranno a collegare le più importanti città europee costruendo reti ferroviarie.

Il gioco edito Asmodee è veloce e immediato, due caratteristiche che assicurano il massimo divertimento. Il merito è delle regole, facilissime da comprendere e ricordare, e della capacità di unire strategia e fortuna, con elementi come i traghetti e le Carte Locomotiva che aggiungono profondità al gameplay. Il tabellone mostra un'affascinante mappa delle linee ferroviarie europee, arricchita da 15 stazioni ferroviarie colorate, 240 vagoni, 110 carte treno, 46 biglietti destinazione e altro ancora. La durata media di una partita è tra i 30 e i 60 minuti, promettendo momenti di svago e sfida tra amici e familiari.

Al prezzo di 37,99€, Ticket to Ride Europa è un'ottimo acquisto se amate i giochi da tavolo e volete divertirvi con gli amici e la famiglia per interi pomeriggi. Non fatevi scappare l'offerta attualmente in corso!

