Se volete che i costi extra del vostro piano telefonico siano solo un ricordo, dovreste prendere in seria considerazione di passare a Very Mobile. Le offerte del noto operatore virtuale, che si appoggia sulla rete WindTre, sono tra le più convenienti in assoluto e fino al 18 agosto lo saranno ancora di più, visto che potrete fare la portabilità con zero spese e avere 30 Giga al mese a soli 4,99€, ovviamente con minuti e SMS illimitati.

La proposta di Very Mobile per questo caldo periodo estivo non finisce qui, dato che l’operatore vi garantirà, sempre fino al 18 agosto, anche un mese di ricarica in omaggio. L’offerta è riservata a chi proviene da Iliad o da operatori virtuali come PosteMobile, CoopVoce e Fastweb. La ricarica in omaggio, invece, è valida su tutte le offerte dell’operatore, anche per i nuovi numeri!

Insomma, un’occasione irrinunciabile per chi vuole avere una buona quantità di Giga a un prezzo vantaggioso e, soprattutto, la certezza che l’offerta non cambi nel tempo. La proposta di Very Mobile include anche l’Hotspot, cosicché possiate utilizzare i Giga anche attraverso la condivisione della vostra connessione con altri dispositivi dotati di Wi-Fi, potendo inoltre continuare a rimanere collegati qualora la linea Internet fissa dovesse momentaneamente disattivarsi a causa di qualche disservizio. Al fianco dei 30 Giga e dei minuti e SMS illimitati avrete incluso nel prezzo anche servizi come “Ti ho cercato” e “Richiamami“, spesso offerti a pagamento dalla concorrenza.

Se avete l’esigenza di un secondo numero, potrete scegliere un minimo di 50 Giga fino a un massimo di 200 Giga, con prezzi a partire da soli 5,99€ fino a non oltrepassare la soglia dei 9€ al mese. L’operatore, insomma, offre piani tariffari vantaggiosi e su misura, capaci di rendere felice chi finalmente cercava un modo per non vedersi continuamente cambiare il proprio piano tariffario.

Il tempo disponibile per passare a Very Mobile a questi prezzi e ricevere la ricarica in omaggio non è molto e non sappiamo se o quando l’operatore deciderà di offrire di nuovo questa promozione, quindi non perdete altro tempo e recatevi subito sulla pagina ufficiale, risolvendo così una volta per tutte i problemi con il vostro piano tariffario.

