State pensando di acquistare trucchi, lozioni, fragranze o accessori per il makeup? Allora non dovreste assolutamente farvi scappare le promozioni in corso da Sephora, con sconti da capogiro, omaggi e molto altro a vostra completa disposizione! Nell’apposita pagina Sephora, avrete la possibilità di scegliere l’offerta che fa più per voi, dai Sephora Favorites in sconto del 20% fino ad occasione firmate Armani, Prada e molto altro ancora.

Ogni settimana, Sephora si impegna per proporvi tantissime nuove promozioni su una selezione di prodotti per la cura della persona davvero sconfinate. Trovare ciò che fa per voi, tra la vasta selezione di offerte di bellezza, di prezzi sexy, sconti speciali e regali sarà davvero un gioco da ragazzi!

Al momento, lo store ha messo a vostra disposizione ben 10 promozioni differenti, in grado di soddisfare tutte le vostre necessità e anche le vostre specifiche preferenze. Avete intenzione di acquistare qualche cosmetico a marchio Armani? Fino al 30 settembre, acquistando almeno 79€ di prodotti Armani Beauty, riceverete in regalo l’elegantissima pouch con 4 preziose mini size del brand.

Se, invece, state cercando dei trattamenti per migliorare la vostra skincare oppure delle fragranze di ottima qualità, entro il 16 settembre potrete sfruttare degli sconti fino al -30% su una selezione di profumi e skincare best-seller di Sephora. O, ancora, siete patiti del fantastico brand Anastasia Beverly Hills? Con l’acquisto di soli 39€ di prodotti otterrete in omaggio be 3 mini size.

Se siete interessati a dare uno sguardo ai prodotti che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi di inizio settembre, nella sezione dedicata, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina Sephora che vi abbiamo comodamente linkato.

