Set Lego a prezzi imperdibili nelle nuove offerte Zavvi!

Dopo la bellissima e vantaggiosa promozione dedicata al 30° compleanno di Sonic, vi informiamo che Zavvi ha attivato una nuova iniziativa dedicata ai molteplici set LEGO i quali, in questa occasione, si concentrano esclusivamente sul mondo dei motori, scontando decine di set che rappresentano alcune delle auto e moto più iconiche del momento, nonché quelle che hanno fatto la storia delle corse.

I set sono numerosi e crediamo che gli appassionati delle quattro ruote rimarranno entusiasti dalla Lamborghini Sián, il cui look aggressivo viene messo in risalto in modo maniacale da LEGO, con dettagli superbi anche negli interni, facendo sì che si tratti di una delle riproduzioni più fedeli all’originale. Durante il montaggio, gli appassionati potranno sbizzarrirsi nel vedere alcune delle caratteristiche più esemplari di questa Lamborghini, come la trasmissione sequenziale a 8 rapporti, lo spoiler posteriore mobile, i cofani apribili e i cerchi dorati. Il tutto è stato studiato affinché questo set LEGO riesca a stupirvi, non solo durante la costruzione ma anche, e soprattutto, una volta che lo avrete messo in mostra nella vostra stanza.

Il prezzo è importante, ma se lo acquistate prima che la promo scada risparmierete ben 140,00€. Un risparmio simile lo potrete avere anche se scegliete di acquistare il set LEGO dedicato all’escavatore Liebherr R 9800, anch’esso realizzato con un cura dei dettagli incredibile. Insomma, se vi piacciono i LEGO e siete amanti dei motori, non potete lasciarvi sfuggire queste occasioni, le quali vi invitiamo a scoprirle tutte sulla pagina dedicata, oltre che nella nostra lista personalizzata in calce.

