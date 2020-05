Shadow of the Tomb Raider e altri titoli Square Enix in sconto fino al 90% su Humble Bundle!

Ottime notizie per tutti i fan di Tomb Raider e non solo: Humble Bundle ha infatti messo attualmente in offerta sul proprio store numerosissimi titoli Square Enix, tra cui anche l’ultima trilogia della celebre avventuriera. Oltre a Shadow of the Tomb Raider e gli altri capitoli della serie sono poi attualmente in offerta anche altri titoli interessantissimi come i vari Life is Strange e Just Cause con sconti che arrivano fino al 90%.

Tra i titoli del celebre publisher attualmente in offerta su Humble Bundle troviamo:

Ad essere disponibili su Humble Bundle con sconti fino al 90% non sono solo i giochi precedentemente elencati, ma anche tanti altri titoli Square Enix. Tra le opere acquistabili in offerta troviamo infatti anche Just Cause 3, Sleeping Dogs e anche numerose glorie del passato come Legacy of Kain Soul Reaver e Kane & Lynch 2 Dog Days. Nel caso siate interessati a fare vostro qualcuno di questi titoli potete farlo seguendo comodamente il link qui sotto:

» Clicca qui tutti i titoli Square Enix in offerta su Humble Bundle «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

