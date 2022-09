State cercando un modo pratico per risparmiare sui vostri abbonamenti, ma senza rinunciare ai servizi streaming migliori di sempre? Il nostro consiglio è di sfruttare la promozione SkyQ Special Week, disponibile solo fino al 18 settembre! Grazie a questa offerta, otterrete Sky TV, Netflix Base e Sky Cinema al prezzo di soli 19,90€ al mese per 18 mesi anziché 44,00€ al mese!

La SkyQ Special Week vi assicura il meglio dei programmi TV, tra cui le imperdibili produzioni Sky Original, alcune tra le pellicole più attese dell’anno e tutto l’enorme parterre proposto da Netflix. Un’occasione davvero imperdibile, da cogliere al volo fintanto che è attiva!

Ma entriamo nel dettaglio di film, serie tv e show televisivi a vostra disposizione! Con Sky TV potrete vedere di tutto, scegliendo tra un’ampia scelta di serie italiane e internazionali, anche in contemporanea con gli USA, reality, i successi NBCUniversal e una ricca proposta di documentari su storia, attualità, scienza e molto altro. Da menzionare l’attesissimo Bruno Barbieri 4 Hotel con nuove puntate ogni domenica e il nuovissimo The Equalizer arrivato in esclusiva l’11 settembre.

Sky Cinema, invece, vi propone oltre 200 prime visioni l’anno, il meglio del cinema italiano e internazionale, ben 200 film Sky Original pensati apposta per voi e oltre 1500 titoli di ogni genere e per tutta la famiglia. Imperdibili Matrix Resurrections, Uncharted e la seconda stagione di Petra, con protagonista Paola Cortellesi. Abbiamo davvero bisogno di parlarvi di Netfllix? Il nuovissimo The Gray Man, Fate: The Winx Saga, l’acclamatissimo The Sandman e molto altro ancora, tutto a vostra disposizione!

Se siete interessati a dare uno sguardo a vedere nel dettaglio tutte le proposte a vostra disposizione e tutti i titoli che potrete sfruttare una volta fatto l’abbonamento, nella sezione dedicata, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina Sky che vi abbiamo comodamente linkato.

