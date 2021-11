Smart Air Quality Monitor: aperti i preorder del nuovo dispositivo Amazon!

Amazon ha presentato un nuovo dispositivo ma questa volta non si tratta di un Echo, bensì di un apparecchio in grado di rilevare la qualità dell’aria presente in casa. Si chiama Smart Air Quality Monitor e ci sono tutti i presupposti che entri nelle case di molteplici italiani, dal momento che l’interazione avviene con Alexa. Prima di scoprirne i dettagli, vi informiamo che Amazon vi permette già di prenotarlo, ma la data di uscita prevista è l’8 dicembre 2021.

Come anticipato, si tratta di un dispositivo pensato per misurare la qualità dell’aria. In particolare, lo Smart Air Quality Monitor saprà controllare il particolato (PM), i composti organici volatili (VOC), il monossido di carbonio (CO), l’umidità e la temperatura. Installarlo e metterlo in funzione sarà un gioco da ragazzi, proprio come qualsiasi dispositivo prodotto da Amazon, dato che basterà collegarlo ad una presa di corrente, aprire l’app Alexa e seguire le istruzioni.

L’utilità di avere in casa un apparecchio capace di verificare l’aria che state respirando si farà sentire e potrebbe essere positivo per la vostra salute. Lo Smart Air Quality Monitor, infatti, vi invierà una notifica sul vostro dispositivo mobile, oltre che sull’Echo, qualora i sensori integrati rilevassero che la qualità dell’aria superi i valori consigliati permettendovi di correre ai ripari, aprendo le finestre oppure attivare il vostro sistema di ventilazione.

Il controllo dell’aria potrete effettuarlo tramite l’applicazione Alexa oppure attraverso la spia a LED colorata presente sul dispositivo. Ciò detto, vale la pena sottolineare che lo Smart Air Quality Monitor non possiede altoparlanti ma, come detto, potrete associarlo con il vostro Echo e chiedergli com’è la qualità dell’aria interna. Insomma, un apparecchio valido tutto l’anno e la cui utilità non può essere messa in discussione.

