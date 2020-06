Smart TV 4K Philips The One da 70″ ad un prezzo shock su eBay!

Vi segnaliamo che su eBay è disponibile una straordinaria ed imperdibile offerta relativa alla smart TV 4K Philips The One da 70″, il cui prezzo originale sarebbe di ben 1.199,00€, ma che grazie ad eBay è in sconto solo per oggi (e fino ad esaurimento scorte) all’incredibile prezzo di appena 799,00€!

Stiamo quindi parlando di un taglio di prezzo pari al 33%, con una decurtazione netta di ben 400 euro per una TV che non solo restituisce delle immagini nitide e pulitissime, ma che grazie al suo sistema di illuminazione esterno riesce a dare un tocco in più anche al nostro arredamento.

Modello più grande della linea The One, questa smart TV Philips 70PUS7304 misura ben 70″ ed integra, oltre ad un pannello LED di altissima qualità e in 4K, anche il sistema di illuminazione Ambilight, i cui LED intelligenti posizionati lungo i bordi della cornice della TV, proiettano i colori dello schermo sulle pareti e nella stanza, in tempo reale, e adattandosi al contenuto video o audio riprodotto. In questo modo l’illuminazione ambientale si sincronizzerà alle immagini, rendendo sia film che videogame più coinvolgenti. Dotata di sistema HDR per una migliore qualità dell’immagine, nonché di tecnologie audio Smart Sound e Dolby Atmos, la Philips The One da 70″ è la tv ideale per chi cerca un apparecchio in grado di arricchire non solo la propria esperienza cinematografica o videoludica, ma anche il proprio salotto, proponendosi come un oggetto di rara bellezza e design, oltre che di funzionalità.

In sconto al prezzo eccezionale di soli 799,00€, rappresenta un affare che – fidatevi di noi – sarebbe meglio non lasciarsi scappare per nessun motivo!

>> Clicca qui per acquistare la smart TV Philips The One ad un prezzo scontato <<

