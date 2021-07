Smart TV 4K Samsung da 65” ad un prezzo mai visto su Mediaworld!

Dopo aver iniziato la nostra rassegna con le migliori proposte di Amazon ed eBay, è giunto il momento di illustrarvi quali sono le promozioni del “Solo per Oggi” di Mediaworld, che, fino allo scoccare della mezzanotte, consentirà a tutti gli interessati di acquistare prodotti a prezzi scontati, coinvolgendo le più disparate categorie del catalogo come smart TV, prodotti per la cura della persona, elettrodomestici e molto altro ancora.

Tantissime sono le occasioni presenti nel “Solo per Oggi” ma, tra le varie offerte, vogliamo segnalarvi quella dedicata alla smart TV Samsung da 65” 4K (modello “QE65Q60A”), che potrete aggiungere al vostro salotto al prezzo di 799,00€ anziché 1.222,00€, a seguito di un ribasso di ben 423,00€ dal prezzo consigliato dal produttore. Il televisore Samsung QE65Q60A innanzitutto vanta un design elegante e raffinato, il che permette di adattarsi a qualsiasi arredamento casalingo.

Il suo potente processore, denominato Samsung Quantum 4K, trasforma tutti i contenuti provenienti dalle fonti input, migliorando non solo la resa dei dettagli ma anche la tonalità dei colori, aggiungendo il supporto all’HDR. Inoltre, questo televisore vanta la tecnologia di retroilluminazione Dual LED, che regola autonomamente la tonalità cromatica per adattarla al meglio ai contenuti visualizzati, così da poter riprodurre film e serie tv alla qualità più ottimale.

Samsung QE65Q60A non eccelle soltanto nel campo visivo, ma anche in quello audio. Infatti, con il supporto al surround 3D, abbinato all’audio virtuale del canale superiore, saprà regalare un’esperienza sonora coinvolgente. Oltre a ciò, vanta anche la funzione Adaptive Sound che, grazie all’Audio Scenic Intelligence, ottimizza il suono in base al tipo di contenuto.

Come è facilmente intuibile, si tratta di una smart TV impressionante, considerando le sue specifiche tecniche e il prezzo di vendita. Chiaramente, questa non è l’unica offerta disponibile quest’oggi, motivo per cui vi consigliamo di consultare la pagina della promo, al seguente indirizzo, cosicché possiate trovare il prodotto che meglio si adatta alle vostre esigenze.

Prima di lasciarvi ai vostri acquisti e alla nostra selezione, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!