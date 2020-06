Smart TV 4K Samsung RU7450 da 55″ al prezzo più basso di sempre su Amazon!

Vi segnaliamo che su Amazon è disponibile una straordinaria offerta sulla smart TV 4K Samsung RU7450 nel formato da 55″! Generalmente venduto al prezzo di ben 899,00€, questo eccezionale televisore Samsung è oggi (e solo per oggi) in offerta al prezzo incredibile di soli 399,99€, con un risparmio netto pari al 56%!

Si tratta del prezzo più basso di sempre mai rintracciato per questo specifico modello e che, credeteci, val sicuramente una spulciata al prodotto, specie considerando che si tratta di una TV dalle performance eccezionali, come del resto Samsung ci ha da tempo abituati per i suoi modelli 4K. Dotata di tecnologia Dynamic Crystal Color, la Samsung RU7450 offre una gamma cromatica da circa un miliardo di colori, grazie alla quale riesce sempre a restituire immagini chiare, nitide e avvolgenti, perfette per godere appieno qualunque dettaglio.

Inoltre, certificata UHD 4K, la RU7450 offre un’esperienza visiva al top del mercato, complice anche il sistema HDR Powered by HDR 10+, che amplia l’intervallo tra aree più chiare e aree più scure, così da poter godere al meglio dei dettagli anche in scene particolarmente luminose o buie, l’ideale per il gaming. Compatibile, infine, con i principali assistenti digitali del mercato (tra cui ovviamente Alexa di Amazon e Google Assistant), permette un controllo agevole e smart dei propri programmi e contenuti e grazie al telecomando One Remote Control, permette l’accesso ai servizi digitali in modo rapido e veloce.

Insomma, una smart TV con tutti i crismi che, venduta al prezzo di soli 399,99€ rappresenta un acquisto obbligato per chiunque sia alla ricerca di un televisore completo e performante ad un prezzo decisamente accessibile! L’offerta scade alla mezzanotte di oggi (o fino ad esaurimento scorte), per cui il nostro consiglio è di affrettarvi e di effettuare l’acquisto prima che il prodotto vada esaurito.

>> Clicca qui per acquistare la smart TV 4K Samsung RU7450 da 55″ <<

