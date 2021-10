Smart TV 4K Samsung The Frame da 75″ in sconto di 700€ su Amazon!

Dopo avervi proposto quelle che sono le migliori offerte della mattinata, apriamo questo primo pomeriggio di ottobre segnalandovi un’altra fantastica, ed imperdibile, offerta che ha fatto capolino tra le pagine di Amazon, e grazie al quale potrete arricchire la vostra casa dandole un tocco in più, tanto dal punto di vista dell’arredamento quanto dell’intrattenimento.

Sullo store, infatti, è attualmente in sconto di ben 700 euro, la straordinaria smart TV Samsung The Frame, nel suo formato da 75″, passando così dagli originali 2.999,00€ a 2.299,00€. Un prezzo che certamente non è per tutti, ma che farà la gioia di quei fortunati che riusciranno ad accaparrarsela prima che l’offerta arrivi alla sua conclusione, giacché parliamo di una smart TV 4K davvero eccezionale!

Equipaggiata con un brillante pannello 4K LCD LED Edge di tipo VA, la Samsung The Frame è una smart TV di ultima generazione con supporto HDR10, HDR10+ e HLG, che oltre a proporsi come uno strumento per una perfetta visione di qualsiasi contenuto, offre in realtà una caratteristica che è unica rispetto all’attuale panorama delle smart TV.

La Samsung The Frame, infatti, è una smart TV realizzata con l’intento di “mimetizzarsi” perfettamente all’interno di qualsiasi ambiente domestico, giacché le sue cornici sono progettate per rassomigliare a quelle di un vero e proprio quadro, sia nella forma, che nel disegno della cornice che nel modo in cui si possono disporre sul muro. Ciò è possibile grazie all’intuizione di Smsung che, volendo mantenere al massimo ordine e pulizia dei cavi, ha realizzato un cavo unico, chiamato One Invisible Connection, che rivoluzione le modalità di collegamento dei televisori, ed attraverso cui la TV si connette al box esterno per le connessioni e riceve anche corrente elettrica.

Il cavo è in grado di trasmettere dati audio/video ad alta capacità e a velocità estremamente elevate, oltre a fornire la connessione di alimentazione, risultando, al contempo, ben nascosto sul muro, ed evitando anche quel fastidioso groviglio di cavi penzolanti che può verificarsi quando si dispone la TV a muro.

Come se non bastasse, la Samsung The Frame è equipaggiata di una funzione, chiamata “Art Mode”, attraverso il quale la smart TV proietta a schermo delle copie in altissima definizione di alcuni dei più famosi dipinti del mondo, nascondendosi in bella vista e trasformandosi in un vero e proprio quadro, ovviamente tenendo il consumo energetico bassissimo, così da non gravare sulla bolletta.

Insomma, la Samsung The Frame è una smart TV davvero fantastica! Perfetta per chiunque sia alla ricerca di una smart Tv che non stoni con l’arredamento, e che anzi possa “nascondersi” integrandosi perfettamente con esso. Dotata di performance eccezionali dal punto di vista audio e video, e scontata di ben 700€ nonostante il grande formato da 75″, questa smart TV è un affare senza compromessi che, come immaginerete, è comunque solo uno dei tanti disponibili tra le offerte del giorno Amazon, che vi invitiamo a consultare tramite la pagina ufficiale dello store.

