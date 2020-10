Smart TV e soundbar: le migliori offerte del Prime Day 2020

Dopo numerose incertezze e rinvii, il Prime Day 2020 è finalmente arrivato e con esso ovviamente numerose offerte, le quali sapranno senza dubbio ripagare la lunga attesa di questa iniziativa. gli sconti sono molto interessanti, con offerte che spaziano diverse categorie. Tra queste non manca quella dedicata alle smart TV e soundbar, che sono sicuramente tra gli articoli più ambiti e che dominano il settore tecnologico.

Diverse le soundbar che prendono parte a questa bellissima iniziativa e tra queste vi segnaliamo la Samsung HW-T650/ZF che, in occasione del Prime Day, viene proposta a soli 229,00€ invece di 349,00€, uno sconto decisamente interessante per quella che è una soundbar in grado di offrire un’esperienza audio vicina a quella di un vero cinema, grazie a sofisticati driver che vi faranno apprezzare un dialogo chiaro e un suono bilanciato, il tutto aiutato da un subwoofer wireless dedicato a riprodurre le basse frequenze, quest’ultime particolarmente importanti per godere appieno le scene di azione all’interno di un film, ma anche durante l’ascolto dei vostri brani preferiti.

Numerosissimi anche gli smart TV, tra cui spiccano quelli delle migliori marche come Samsung, Sony e LG e tra questi vi segnaliamo proprio un modello di quest’ultimo, ovvero il 49NANO806NA da 49 pollici, un televisore che vanta la tecnologia NanoCell che, oltre a garantire la massima accuratezza e la massima espressione dei colori senza distorsioni, supporta la frequenza di aggiornamento variabile con HDMI 2.1, che la rende adatta anche per l’utilizzo gaming. Un televisore senza compromessi che, grazie all’iniziativa del colosso dell’e-commerce, può essere portato a casa a 449,00€ invece di 549,00€.

Ovviamente, questi sono solo alcuni dei prodotti in offerta che Amazon ha riservato per questa iniziativa, quindi suggeriamo di rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire tutte le altre offerte. Inoltre, vale la pena ricordarvi che per poter accedere a questi sconti imperdibili, è necessario essere abbonati ad Amazon Prime. Nel caso non lo foste, potete iscrivervi gratuitamente al servizio e godere di 30 giorni di prova. Inoltre, vi ricordiamo – come sempre – di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

» Clicca qui per sottoscrivere il tuo abbonamento ad Amazon Prime «

» Sei uno studente? Iscriviti ad Amazon Prime a metà prezzo! «

Le migliori offerte del Prime Day su smart TV e soundbar

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!