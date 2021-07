Smart TV, elettrodomestici e non solo negli sconti estivi di Monclick!

Come abbiamo visto in mattinata, non sono mancate anche in questo weekend una serie di offerte che hanno permesso, a chi ha voluto sfruttarle, di risparmiare buone somme di denaro, offerte che le si potrà sfruttare anche su Monclick fino al 13 luglio. Infatti, a partire da ora fino alla data menzionata pocanzi, il noto e-commerce vi permetterà di comprare un enorme quantità di prodotti del proprio catalogo a prezzi incredibili, al punto che non sarà difficile trovare diversi elettrodomestici e prodotti per l’intrattenimento scontati anche fino al 50%.

A questo giro, l’offerta che ci ha convinto di più è quella relativa alla soundbar Yamaha ATS-2070, la quale anche se non è il prodotto che gode dello sconto più alto, il suo taglio di prezzo del 43% sarà più che sufficiente per acquistarla ad un prezzo che, per una soundbar di questo livello, riteniamo molto vantaggioso. La scontistica riservatagli, infatti, vi permetterà di portarvela a casa a meno di 200,00€ anziché 349,90€, dandovi modo di creare un piccolo ambiente dall’audio cinematografico con una spesa veramente bassa.

Una volta messa in funzione, noterete fin da subito tutta l’esperienza di Yamaha accumulata negli anni, in quello che è un settore in cui solo brand di un certo livello riescono ad offrire un’esperienza di ascolto degna di nota. Che sia un film d’azione, una canzone con tanti bassi o un semplice programma televisivo, la Yamaha ATS-2070 saprà farvi percepire la differenza che c’è tra un modello realizzato da un brand esperto e da uno poco conosciuto in ambito audio. A differenza di soluzioni poco note, infatti, l’integrazione del subwoofer dedicato con la soundbar avviene in modo naturale e preciso, senza troppe alterazioni di volume.

Insomma, come è facilmente intuibile, la Yamaha ATS-2070 non è l’unico prodotto ad essere in sconto in questa nuova promozione di Monclick, ed ecco perché vi consigliamo di consultare la pagina completa al seguente indirizzo. Infine, come sempre, non dimenticate di seguirci anche sui nostri canali Telegram, in particolare quelli dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Se invece siete interessati a collezionare coupon, potete invece consultare la nostra pagina speciale.

