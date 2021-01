Smart Tv Hisense da 65″ ad un prezzo mai visto negli Imperdibili eBay!

Dopo avervi proposto alcune delle migliori offerte di questo venerdì mattina, è ora giunto il momento di dare un’occhiata anche anche alla selezione di “Imperdibili” di eBay che vi delizieranno con ottimi sconti applicati ad una vasta gamma di articoli tra cui si possono trovare smartphone, smart TV, piccoli e grandi elettrodomestici, accessori per la cura della persona e persino tante offerte sul caffè, il tutto con sconti che possono arrivare fino all’80% in alcuni casi!

Una delle principali offerte del giorno è senza dubbio quella che riguarda il televisore Hisense 65A7500F da 65″, che oggi può esser acquistato con un taglio al prezzo di oltre 400€, ossia ad appena 589,00€! Una cifra davvero molto conveniente, visto che si parla di una smart Tv di assoluto pregio, in grado di immergervi in una atmosfera che sa quasi di cinema, grazie soprattutto al suo design borderless che, oltre ad essere funzionale ad una migliore fruizione dei contenuti, gli conferisce un look piacevolmente moderno, e siamo solo all’inizio. La Hisense 65A7500F offre infatti anche un Upscaler Ultra HD, grazie al quale la TV è in grado di migliorare la qualità dei contenuti originariamente al di sotto della risoluzione 4K, mentre l’alta qualità delle immagini è ottenuta grazie alla particolare tecnologia di Wide Color Gamut che arricchisce ogni scena con milioni di colori in modo reale ottenendo il perfetto equilibrio tra chiari e scuri.

Dal punto di vista audio, invece, Hisense 65A7500F è equipaggiato con casse dal suono pulito e coinvolgente, capaci di restituire bassi profondi ed avvolgenti, ed alti puliti e privi di distorsione, il che è dovuto anche alla presenza dell ottimizzatore DTS Virtual X, che ripulisce il suono dalle imperfezioni, offrendo ad uso e consumo anche di eventuali speaker esterni. Dulcis in fundo, la Hisense 65A7500F è dotata dell’apprezzata IA di Amazon, Alexa, in modo da poter interagire con tutti gli altri dispositivi di una casa smart, senza contare l’ormai doverosa presenza di apposite app dedicate a piattaforme streaming come Prime Video o Netflix, per altro selezionabili con un semplice tasto del telecomando.

Insomma, la Hisense 65A7500F è una smart TV con tutti i crismi che, offerta ad un prezzo tanto conveniente, rappresenta certamente un'occasione da non lasciarsi sfuggire, ben chiaro che essa è comunque solo una delle tante offerte attualmente su eBay

