Smart TV LG ad un prezzo shock su eBay!

Vi abbiamo già proposto alcune delle migliori offerte di Amazon di oggi, ed ora è giunto il momento di vedere anche quella che è la proposta degli “Imperdibili” di eBay che vi delizieranno con una gamma di articoli tra cui smartphone, TV, piccoli e grandi elettrodomestici, tanti capi d’abbigliamento, e persino accessori di informatica. Il tutto lo troverete ad ottimi prezzi, con sconti in grado di arrivare fino al 80% su alcuni prodotti, quindi non esitate ad approfittarne quanto prima!

Una delle maggiori offerte che vogliamo segnalarvi è quella relativa ad un televisore che oggi potrete acquistare con il 40% di sconto, ossia a 903,36€ che per un 75″ è una cifra super conveniente. Con i suoi bordi estremamente sottili e le linee eleganti, LG 75UN70706LD è in grado abbinarsi perfettamente a qualsiasi ambiente, mostrando immagini più vive grazie al potente processore Quad Core 4k che potenzia le immagini a bassa risoluzione renderizzandole ad una qualità maggiore.

Inoltre sull’LG 75UN70706LD è possibile regolare automaticamente l’immagine ma anche disattivare tutte le varie impostazioni visive in modo da poter vedere le scene in tutta la loro bellezza così come erano state immaginate. Grazie all’ottimo schermo di cui è dotato questo televisore trasmette colori realistici da qualsiasi angolazione senza mai perdere in qualità. Grazie a Ai ThinkQ potrete comandare tutti i servizi smart della vostra casa direttamente dal tv, permettendovi di interagire con tutti gli altri dispositivi collegati alla rete, oltre a gestisce l’accesso diretto a servizi di streaming come come Disney+, l’app Apple TV, Netflix e LG Channels integrati direttamente nel sistema.

LG 75UN70706LD è un ottimo televisore, soprattutto a questo prezzo, ma è solo uno dei prodotti in offerta attualmente su eBay, e per questo il nostro consiglio rimane sempre quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da poter trovare quello perfetto per voi. Prima di lasciarvi al vasto catalogo di eBay di questo fine settimana, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

