Smart TV LG Nano Cell 81 in super offerta con Google Nest Hub 2 in regalo!

Da Unieuro proseguono le numerose offerte relative all’iniziativa Join the Revolution in onore del rinnovamento grafico e stilistico del sito, con sconti che coinvolgono tantissime categorie di prodotti, con prezzi davvero stracciati, e se stavate cercando una smart tv di ultima generazione da piazzare nel salotto di casa vostra, allora siete capitati nel posto giusto!

Tra le offerte del giorno è doveroso segnalarvi l’ottima Smart TV LG Nano Cell 81 da oggi disponibile al prezzo di 599,90€ anziché di 1048,99€, a seguito di uno sconto del 42% che vi permetterà di risparmiare ben 449€! E non è tutto, perché inserendo questa smart TV nel vostro carrello, avrete in omaggio l’incredibile Google Nest Hub 2 del valore di 99,90€. Il nostro consiglio è di cogliere al volo quest’opportunità incredibile, perché trattandosi di offerte giornaliere non dureranno a lungo!

La smart Tv LG NanoCell NANO81 presenta uno schermo ultra HD 4k da ben 50″, con circa 8 milioni di pixel in grado di restituire colori puri grazie al Real 4K, che rende le immagini visibilmente più nitide e particolareggiate rispetto a un TV 4K qualsiasi. La risoluzione Real 4K di un TV NanoCell è completata dalla tecnologia NanoCell per un’esperienza 4K senza paragoni: questa smart TV utilizza le nanoparticelle della tecnologia Nano di LG, per filtrare e raffinare i colori, rimuovendo le impurità dalla lunghezza delle onde RGB. Il risultato? Sullo schermo compariranno solo colori precisi e puri, per immagini ricche di vivacità e realismo.

La purezza della gamma cromatica unita alle avanzate tecnologie dei TV LG NanoCell trasformeranno il salotto di casa vostra in un vero e proprio cinema, permettendovi di godere a pieno dei vostri film e delle vostre serie TV preferite tramite l’accesso alle app di Apple TV, Disney+, Netflix e LG Channels. Un’altra caratteristica fondamentale di questa smart tv è la funzione LG ThinQ che porta al massimo la vostra esperienza d’intrattenimento, permettendovi di scegliere l’assistente vocale preferito tra Google Assistant e Amazon Echo e di gestire il televisore tramite comandi vocali, il tutto grazie a una schermata home totalmente rinnovata e intuitiva per garantire maggior controllo e comodità.

Una novità incredibile offerta da questa smart TV è la strabiliante funzione film maker mode che disattiva il motion smoothing preservando il rapporto d’aspetto, i colori e i frame rate originali, in modo tale da riprodurre accuratamente l’idea originale del regista permettendovi di vedere il film nel modo in cui è stato pensato. Ma non è tutto! LG NanoCell Tv porta l’esperienza di gioco a livelli davvero alti: la sua funzione di game optimizter le impostazioni delle immagini, ottimizza la grafica e la visibilità, per assicurare un’esperienza di gaming migliore, con qualunque gioco, assicurando così una qualità sorprendente delle immagini e tempi di risposta ultra-rapidi.

Chiaramente, questa non l’unica offerta di Unieuro, motivo per cui vi consigliamo di dare uno sguardo alla lista completa, al seguente indirizzo, cosicché possiate scegliere autonomamente il prodotto che meglio si adatta alle vostre esigenze e al vostro budget. Prima di lasciarvi, non dimenticate di seguirci anche su Telegram, ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

