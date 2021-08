Smart TV LG OLED 2021 a meno di 1.000€ su eBay!

Dopo aver visto assieme l’ottima offerta disponibile su Amazon, proseguiamo proponendovi le offerte della settimana de “Gli Imperdibili” di eBay, con sconti che coinvolgono una vasta selezione di prodotti e che arrivano fino al 50%! Essendo prodotti piuttosto ambiti, vi consigliamo caldamente di cogliere al volo queste opportunità perché le alte percentuali di sconto potrebbero far terminare lo stock rapidamente.

Tra le varie occasioni che troverete in offerta, vi segnaliamo l’ottima Smart TV LG OLED Serie A16, disponibile ora al suo nuovo prezzo di 971,99€ anziché di 1.199,99€ a seguito di uno sconto del 13% che vi farà risparmiare 148,00€. Sebbene questa scontistica non sembri essere particolarmente generosa, dovete tener conto che raramente prodotti come questi scendono al di sotto dei 1.000€, motivo per il quale non possiamo esimerci dal consigliarvi di cogliere al volo quest’occasione!

Questa Smart TV OLED, dal profilo sottile ed elegante, è un complemento d’arredo che dona un tocco straordinario alla vostra casa, esaltandone la bellezza. Con il 100% della gamma colore, lo schermo da 55 pollici di questa LG OLED Serie A16 riesce a esprimere il 100% dello spettro DCI-P3 nello spazio colore in 3D, ricoprendo per intero l’intervallo di luminanza del TV, restituendo maggiore vividezza e un incredibile realismo con una saturazione massima, indipendentemente da quanto sia luminoso lo schermo. A far funzionare l’incredibile pannello ci pensa il processore 4K α7 di quarta generazione, un chip rivoluzionario che sfrutta gli algoritmi di deep-learning per analizzare e ottimizzare i contenuti, garantendovi il massimo dell’esperienza, persino durante le vostre sessioni di gaming.

Oltre a ciò, la tecnologia Dolby Vision IQ di LG OLED Serie A16 regola in maniera intelligente le impostazioni delle immagini in base al tipo di contenuto e all’ambiente circostante, mentre il Dolby Atmos garantisce una riproduzione audio surround coinvolgente. Un’accoppiata incredibile che crea risultati cinematografici mozzafiato! Ma non è tutto, perché grazie alla funzione LG ThinQ, potrete controllare il vostro ecosistema smart attraverso lo speaker del vostro telecomando.

Ovviamente, le offerte de "Gli imperdibili" di eBay non si limitano esclusivamente alla Smart TV LG OLED Serie A16, pertanto vi consigliamo caldamente di visitare la pagina al seguente indirizzo per scoprire tra la vasta selezione di prodotti in sconto quello che si addice meglio ai vostri gusti e alle vostre esigenze.

