Smart TV Philips da 70” con 400€ di sconto su eBay!

Ebay ha intenzione di sorprendere tutti gli appassionati del mondo del calcio con forti sconti su smart TV e impianti audio, per guardare nei migliori dei modi il calcio d’inizio degli Europei di calcio 2020. Infatti, le offerte del “Solo per oggi” sono piene di articoli promozionati appartenenti a queste due categorie molto calde, e non solo. In questo articolo dunque andremo a vedere quelle che sono le migliori offerte. Attenzione però, hanno una durata giornaliera, motivo per cui vi consigliamo di affrettarvi per non perdere queste ghiotte opportunità.

La lista degli articoli in sconto è, come consuetudine per il portale, numerosa e variegata ma, tra le varie, vi segnaliamo la presenza della Smart TV Philips da 70” – con nome in codice 70PUS8535 -, che solo per oggi è disponibile al prezzo di 799,90€ anziché 1.199,90€, a seguito di uno sconto del 33% che abbatte il prezzo di vendita ufficiale di ben 400,00€.

La smart TV in questione vanta un ampio pannello con una risoluzione in 4K UltraHD, con pieno supporto alla tecnologia HDR, in particolare ai formati HDR10+, Dolby Vision e HLG10. Che siano contenuti televisivi oppure multimediali (come quelli di Netflix, Amazon Prime Video e Disney+), questo televisore riprodurrà colori, contrasti e luminosità in modo ottimale, permettendo dunque a tutti i futuri possessori di trovarsi nella mente dei registi.

Il televisore in questione, inoltre, possiede dei LED intelligenti sui bordi che rispondono attivamente all’azione sullo schermo emettendo dunque una luce coinvolgente e affascinante. E poi, con il sistema operativo AndroidTV, sarà possibile anche personalizzare tutta l’interfaccia con i migliori servizi on-demand del momento ed installare i programmi presenti nel mastodontico Google Play Store, dedicati a tutte le app per dispositivi di questo genere.

Una smart TV che, considerando le specifiche tecniche e tutte le funzionalità accessorie, rappresenta un ottimo investimento non solo per l'imminente Europeo, ma anche per guardare tantissimi programmi insieme alla propria famiglia.

