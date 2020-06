Smart TV QLED Samsung da 75″ ad un prezzo folle grazie a questo codice sconto

Yeppon ha intenzione di catturare l’attenzione di tutti con un’offerta praticamente irrinunciabile. Fino al prossimo 30 giugno, infatti, sarà possibile acquistare una Smart TV QLED Samsung 75″ (dal nome in codice “QE75Q60RA”) a un prezzo folle! Come se non bastasse, il noto rivenditore ha inaugurato una nuova tornata di sconti su tanti altri Smart TV dello stesso marchio.

Entrando nello specifico, la Smart TV QLED Samsung da 75 pollici possiede un processore Quantum 4K e AI Upscaling, capace di ottimizzare egregiamente tutti i file audio e video. Inoltre, questo prodotto è equipaggiato da un pannello con tecnologia Quantum HDR e HDR10+, che detta un nuovo standard per dettagli e luminosità. Come abbiamo specificato nel paragrafo precedente, il prezzo del televisore è di ben 2799,00 euro, tuttavia è disponibile fino al 30/06 a 1298,99 euro. Inserendo il codice sconto “YEPPONTV300” durante la fase d’acquisto, riceverete un ulteriore sconto di 300€, portando questo televisore a 998,99‬ euro (in altre parole, un “bust-buy” della categoria!).

Oltre a questa folle promozione, Yeppon ha inaugurato la promozione “Gli Scontatissimi”, che comprende altri Smart TV Samsung. Troviamo, per esempio, la Smart TV Samsung QE49Q70RA Tv QLed 4K Ultra HD 49″, che passa da 1299,00 euro a 679,99 euro, oppure il Samsung QE75Q900RA Tv Qled 75” 8K a 3299,99 euro anziché 6999,00 euro.

Prima di passare alla lista dei prodotti promozionati, è doveroso consigliarvi di seguirci anche sui nostri canali Telegram ufficiali, dove potete trovare tantissime offerte (costantemente aggiornate) su tantissimi articoli appartenenti al mondo della tecnologia, dell’hardware, degli smartphone e anche del cosiddetto “Made in China”.

N.B.: Vi ricordiamo che per ottenere lo sconto di 300€ è necessario inserire il coupon “YEPPONTV300” durante la fase d’acquisto del prodotto.

Gli Scontatissimi, tutti i prodotti compatibili con la promozione!

