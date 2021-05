Smart TV Samasung QLED da 75″ con 600€ di sconto da MediaWolrd!

La nostra rassegna delle migliori offerte odierna continua e dopo aver cominciato con la rassegna delle migliori proposte degli altri portali online, è giunto ora il momento di scoprire anche quali sono le promozioni del Solo per Oggi di MediaWorld, dove, fino a mezzanotte, vi sarà possibile acquistare moltissimi articoli con sconti anche del 60%. Sul portale troverete infatti prodotti tech come smartphone, smart TV, dispositivi per la mobilità elettrica, elettrodomestici e dispositivi per la cura della persona. Insomma, un’offerta di prodotti così varia che può esser sfruttata anche per cercare qualche idea regalo in occasione della Festa della Mamma,

Tra i tanti prodotti disponibili in offerta. vogliamo segnalarvi la smart TV Samsung QLED QE75Q80TATXZT, che solo per oggi troverete scontata di 600€ dal suo tipico prezzo, e che potrete acquistare a 1.799,00€, e poiché si tratta di una meraviglia per l’intrattenimento da 75 pollici con molte feature interessanti, è una vera occasione da non perdere!

Samsung QE75Q80TATXZT è infatti una smart TV che implementa la tecnologia QLED, donando ai colori il giusto realismo, con una luminosità ottimizzata grazie all’impiego del Direct Full Array 4x, che arriva a regolare al dettaglio ogni scena, a prescindere dalla luce dell’ambiente circostante. La potente intelligenza artificiale di Samsung QE75Q80TATXZT poi, lavora a stretto contatto con il processore interno, arrivando ad ottimizzare le immagini in tempo reale, portando il livello dei dettagli alla qualità del 4K anche quando non erano state concepite così.

Inoltre, oltre al suo particolare design borderless su 4 lati, Samsung QE75Q80TATXZT è in grado di fondersi con le pareti di casa anche per merito della funzione Ambient Mode+ riesce ad offrire intrattenimento anche da spento, con la riproduzione di immagini o della fantasia dell’ambiente circostante.

Insomma, quando si parla di una smart TV come la Samsung QE75Q80TATXZT si parla di un prodotto di alta qualità, capace di valorizzare ogni scena e dettaglio.Per questo il nostro consiglio non può che essere quello di visitare l’apposita pagina del portale, e trovare l’occasione perfetta per voi. Prima di lanciarvi all’acquisto del vostro prossimo articolo su MediaWorld, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

