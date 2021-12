Smart TV Samsung da 50″ in sconto da Unieuro: che prezzo! -299 euro!

Come saprete, da ormai diverse settimane stiamo assistendo ad una serie di offerte e occasioni di acquisto imperdibili tipiche di questo periodo dell’anno. Uno dei portali ad essere sempre in prima fila è Unieuro che, con la sua iniziativa Natalissimi, sta permettendo a migliaia di italiani di acquistare i loro prodotti preferiti a prezzi molto più vantaggiosi rispetto a quelli che siamo soliti vedere nel resto dell’anno.

Come descritto nel nostro articolo dedicato, la promozione Natalissimi di Unieuro è in costante aggiornamento, con nuove proposte allettanti che potrebbero essere pubblicate da un momento all’altro, motivo per cui non bisogna togliere lo sguardo dall’iniziativa, anche perché questa continuerà a proporre ottime offerte fino al 24 dicembre. Di sconti ce ne sono già stati a centinaia, ma in questa occasione vogliamo portare alla vostra attenzione il Samsung QE50Q60A, il televisore QLED da 50 pollici del noto produttore coreano, dal prezzo di listino di 949,00€ sceso oggi a 649,90€. Se approssimato, parliamo di un risparmio di 300€ che coinvolge quella che è una delle migliori smart TV che potete acquistare in questa fascia di prezzo in questo fine 2021.

Un TV dunque di alto livello, come dimostra la presenza del pannello QLED, tecnologia che Samsung conosce molto bene e riesce a sfruttare appieno. In parole semplici, parliamo di un televisore che farà la gioia di coloro che amano guardare film e serie TV, ma se la cava egregiamente anche per quanto riguarda il gaming. Se avete una console di ultima generazione, quindi, il Samsung QE50Q60A porterà la vostra esperienza videoludica ad un livello superiore, non tanto sul numero di FPS quanto piuttosto sulla latenza e sull’area di visione.

Il Samsung QE50Q60A, infatti, dispone di una Game Bar attraverso la quale potrete settare la risoluzione 4K sia in formato 21:9 che 32:9, utile per quei titoli dove l’ampia visuale laterale potrebbe giocare un ruolo fondamentale per portarvi alla vittoria. La Game Bar, presente nelle impostazioni del televisore, vi permetterà poi di regolare il tempo degli input, il numero di FPS, i vari settaggi di HDR, le impostazioni relative alle cuffie wireless e altro ancora. Come detto, si tratta di un TV molto versatile in grado di intrattenervi per lunghe ore senza mai stancarvi e siamo sicuri che l’attuale risparmio di 300€ invoglierà tante persone ad aggiungerlo al carrello. Senza dubbio uno dei più bei regali di Natale che potete fare alla vostra famiglia.

Unieuro si conferma dunque un e-commerce sul quale poter fare grandi affari e quello relativo al Samsung QE50Q60A è solo uno dei tanti disponibili

