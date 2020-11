Smart Tv Samsung da 55″ con 230€ di sconto nel Solo per Oggi di MediaWorld!

Dopo aver analizzato le migliori offerte del giorno di portali come Amazon ed eBay, è arrivato il momento di snocciolare anche le promozioni di MediaWorld dedicate al suo Solo per Oggi, dove è possibile trovare una vasta selezione di prodotti con ottimi prezzi, validi però solo fino a mezzanotte. Sul portale, dunque, è possibile trovare smartphone, smart TV, e piccoli e grandi elettrodomestici con sconti che arrivano anche al 50% in alcuni casi, tant’è che vi consigliamo di approfittare subito dell’iniziativa prima che possa terminare la disponibilità dei prodotti.

Tante le proposte dunque, anche se tra le varie ci preme segnalarvi quella relativa al televisore Samsung UE55TU8500UXZT da 55″, che oggi potrete acquistare scontato a 569,00€ anziché 799,00€! Questo televisore è caratterizzato da un design tanto elegante quanto essenziale e minimalista, con dei contorni così sottili da sembrare quasi impercettibili, e con una cura particolare nella gestione dei fili che passano per la base senza esser visti da davanti. Grazie alla sua tecnologia Dynamic Crystal è possibile godersi contrasti incredibili e dettagli che si avvicinano al realismo, mentre il processore Crystal 4K si occupa di gestire le immagini con oltre un miliardo di colori.

Inoltre, grazie alla tecnologia di retroilluminazione dual LED di Samsung che regola la tonalità del colore in base al contenuto, aumenta ulteriormente l’immersività nelle scene. Sul Samsung UE55TU8500UXZT sono poi integrati i comandi vocali di assistenti come Bixby ed Alexa, che oltre a far accedere ai contenuti con una sola frase, è possibile interagire con tutti gli altri dispositivi di una casa smart collegati. È presente anche un telecomando che permette, oltre che di gestire le varie funzioni del televisore, anche di mostrare l’elenco completo dei contenuti preferiti senza dover aprire nessuna app grazie alla speciale funzione Universal Guide.

Oltre il televisore Samsung UE55TU8500UXZT le offerte del Solo per Oggi di MediaWorld sono molto variegate, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa all'iniziativa.

