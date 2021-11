Smart TV Samsung QLED 4K da 55” al prezzo più basso di sempre su eBay!

Siamo giunti ufficialmente al fine settimana, ma le opportunità di risparmio non sono certamente terminate, dato che diversi portali si battagliano tra loro per la supremazia. In questo articolo, infatti, vogliamo illustrarvi l’iniziativa di eBay, in particolare quella de “Gli Imperdibili”, che permette agli interessati di acquistare smart TV, notebook, smartphone e molto altro ancora, il tutto a prezzi decisamente vantaggiosi!

Gli Imperdibili di eBay, come da tradizione, mette a disposizione un numero quasi infinito di articoli ma, tra le varie offerte, vogliamo segnalarvi quella dedicata alla smart TV Samsung QLED 4K del 2021, in particolare il modello QE55Q80AATXZT. Solitamente venduta a 1.499,00€, solo per oggi è disponibile a “soli” 799,00€, a seguito di uno sconto del 46% che ne ha abbattuto il prezzo consigliato dal produttore di ben 700,00€.

Si tratta di un televisore dalle ottime specifiche tecniche, poiché possiede tutto il necessario per poter riprodurre contenuti multimediali e televisivi al massimo del dettaglio possibile. Innanzitutto, vanta un ampio pannello QLED da 55 pollici con una risoluzione nativa in 4K UltraHD, vale a dire 3840 x 2160 pixel, con una frequenza d’aggiornamento fino a 120 Hz, e dunque la smart TV in questione può essere accoppiata con una console di nuova generazione.

Oltre ad un pannello prestante, questo televisore racchiude al suo interno un processore prestante, chiamato Samsung Quantum 4K, che gestisce tutte le funzioni del TV, quindi ottimizza intelligentemente le immagini e l’audio. Naturalmente, l’obiettivo è quello di regalare un’esperienza di visione immersiva e mozzafiato.

Come detto, stiamo parlando di un ottimo prodotto e, considerando il prezzo di vendita, diventa un articolo imperdibile. Ciò detto, visto il gran numero di articoli compatibili con “Gli Imperdibili” di eBay, vi consigliamo caldamente di consultare l’apposita pagina del portale, così da poter visionare tutte le proposte.

Infine, vi invitiamo ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Infine, non dimenticate di seguirci nelle prossime settimane, in vista dell’arrivo delle offerte del Black Friday 2021! Buono shopping!

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!