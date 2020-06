Smart TV Samsung QLED Q70R da 49″ con oltre 500 euro di sconto!

Un affare senza se e senza ma, per quella che è una delle più apprezzate TV del produttore coreano che, con la sua linea QLED, ha immesso sul mercato alcuni dei pannelli più belli con cui possiate allestire la vostra postazione home cinema. Celebri per lele tv QLED Samsung sono dotate di, capace di migliorare l’angolo di visione dello spettatore, concedendo una visione perfetta anche a chi, ad esempio, è in posizione molto laterale rispetto alla TV. Notevole per un pannello così sottile, specie considerando che grazie all’Ultra Viewing Angle, Samsung si assicura anche che siano azzerati i tipici problemi di visione dovuti ai riflessi luminosi, la Samsung Q70R è, insomma,, in grado di regalare un’esperienza utente sopraffina sia che si guardi un film, sia che si giochi su console, ed il fatto di potersela portare a casa a questo prezzo è un’occasione che non va sottostimata!