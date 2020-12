Smart TV, tante offerte di Natale su Amazon

Mancano appena 10 giorni alla viglia di Natale, e nell’aria di avverte più che mai lo spirito di quelle feste che, specie quest’anno, sembrano più che mai meritate. Del resto, si sa, il Natale è la festa per eccellenza, ed anche qui in Tom’s siamo a dir poco in visibilio per l’arrivo della festività, complice quella passione che ci anima tanto per i regali (da fare e da ricevere, ovviamente), quanto per lo shopping più sfrenato, a cui stiamo dando seguito nella volontà di riuscire a riempire il nostro albero di pacchetti prima che il tempo arrivi agli sgoccioli.

Ovviamente, sappiamo che in questo periodo siete in tanti a condividere la medesima preoccupazione visto che, complice tanto lo stress del quotidiano che la difficile situazione di questo (terribile) 2020, fare i regali di Natale sembra oggi più complesso che mai! Ma tranquilli, ci siamo qui noi a darvi una mano tant’è che, come avrete notato, vi stiamo proponendo da diversi giorni tantissimi articoli dedicati allo shopping natalizio e online, con guide all’acquisto adatte un po’ a tutte le esigenze!

Esigenze che possono spaziare dal piccolo prodotto, al gadget da nerd, fino alle più intriganti smart TV, tra gli acquisti preferiti di moltissimi utenti nel periodo delle feste e protagoniste assolute di questa giornata di offerte natalizie su Amazon! Il portale, come vedrete, ha infatti pensato di mettere in sconto diversi modelli di Smart TV delle principali marche, con i prodotti Samsung a guidare questa eccezionale occasione di acquisto.

L’offerta, come succede di norma dopo i lunghi periodi di offerte (come il recente Black Friday), non è vastissima, ma comprende comunque alcune ottime occasioni di acquisto, come è il caso della Samsung Q74T, una smart TV 4K con schermo QLED da 75″ proposta proprio a partire da quest’anno, ed oggi scontata di oltre 460 euro al prezzo di “soli” 1.829,99€.

Bellissima e performante, la smart TV Samsung Q74T dispone di un ampio e luminoso pannello QLED con retroilluminazione Dual LED, che regola la tonalità cromatica per adattarla al meglio ai contenuti visualizzati, offrendo una riproduzione il più fedele possibile alle immagini originali. La smart TV Samsung Q74T, infatti, è in grado di regolare automaticamente la luminosità, adattandosi non solo al contenuto, ma anche all’ambiente in cui la TV è posizionata, garantendo immagini di qualità a prescindere dalla luce presente in sala.

Dotata, inoltre, di un potente processore Quantum, questa smart TV è anche in grado di effettuare un upscaling delle immagini aumentandone la risoluzione fin dove possibile, complice il sistema di elaborazione 4K AI Upscaling di Samsung, che analizza automaticamente la fonte in ingresso, provvedendo a ridurre il rumore delle immagini, ripristinandone i dettagli persi e ridefinendone i contorni.

Insomma, una smart TV con tutti i crismi che, scontata a soli 1.829,99€, può costituire un regalo eccezionale da fare ai vostri cari o, perché no, a voi stessi in occasione del Natale! Ovviamente la Samsung Q74T non è l’unico prodotto in sconto su Amazon, ed ecco perché vi invitiamo non solo a consultare la nostra lista di articoli consigliati, ma anche la pagina principale dedicata alle offerte, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso. Infine, ancora una volta vogliamo invitarvi ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

