Se siete alla ricerca di uno smartphone di ottima qualità a un prezzo conveniente, vi proponiamo l’OPPO Find X3 Pro disponibile da Mediaworld a soli 699,00€ invece di 1.149,99€. Lo store dispone di numerose offerte in ambito tech e telefonia ma, tra le tante, abbiamo deciso di consigliarvi proprio questo modello, in quanto è scontato addirittura del 39,22%!

Uno ribasso particolarmente valido su uno smartphone top di gamma dotato di quadrupla fotocamera, doppio sensore Sony IMX766 a 10 bit e display con refresh rate da 120Hz per immortalare e rivedere i propri ricordi al meglio, durante le vacanze estive. Trattandosi di un’offerta così interessante e valida solo oggi, vi consigliamo di portare a termine il vostro acquisto il prima possibile!

L’OPPO Find X3 Pro sfrutta l’ottimo processore Qualcomm Snapdragon 888 per assicurarvi la massima efficienza energetica e un’ottima fluidità durante le vostre ricerche sul web o l’utilizzo di qualsiasi app. Lo smartphone, inoltre, è dotato di uno schermo con tecnologia a 10 bit in grado di mostrare oltre 1 miliardo di colori e sfumature, riproducendo fedelmente ogni tinta catturata in foto e video.

Come accennato anche nell’introduzione, il comparto fotografico è un altro punto a favore dell’acquisto, in quanto la fotocamera principale da 50MP di Find X3 Pro vi permette di fotografare ogni istante al meglio della qualità, anche in condizioni di luce scarsa. Inoltre, grazie alla funzione microscopio dello smartphone, avrete la possibilità di osservare da vicino dettagli che non possono essere visti normalmente a occhio nudo, sfruttando un ingrandimento fino a 60 volte maggiore rispetto alla modalità standard.

In alternativa, per riprendere al meglio i paesaggi visitati in questo periodo estivo potrete usare la comoda funzione ultra grandangolo, in modo tale da espandere il campo visivo dello smartphone fino a 110.3°. Questa modalità si occupa di evitare possibili cali di qualità e anche le fastidiose distorsioni ai bordi dello scatto, tipiche del grandangolo. Dunque, un’opzione perfetta per foto di gruppo e panorami mozzafiato! Anche la gestione dei filmati è più che ottimizzata poiché, utilizzando la funzione video AI, potrete attivare più modalità allo stesso tempo, partendo dalla risoluzione Full HD fino a stabilizzazione, modalità notte e molto altro ancora.

Se siete interessati a dare uno sguardo anche ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina Mediaworld dedicata.

