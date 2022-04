A partire da oggi 29 aprile e fino al 2 maggio, l’intero catalogo di Foot Locker si riempirà di offerte, grazie al codice sconto “MYSTERY“. Non si tratta di un coupon classico con un risparmio prestabilito, bensì un taglio di prezzo variabile, la cui percentuale di sconto la si potrà scoprire solo inserendo il codice nell’apposita sezione del portale al momento del pagamento.

Un coupon misterioso dunque, di cui si sa soltanto che lo sconto potrà variare da un minimo del 5% ad un massimo del 30%, un motivo in più per recarsi sulla pagina promozionale e scoprire se i propri articoli preferiti godono o meno di uno sconto sostanzioso.

Vi ricordiamo che su Foot Locker troverete gli articoli delle migliori marche, da Adidas a Superga, passando per Puma, Reebok e Diadora. Lo stesso vale per il tipo d’abbigliamento, a cui il portale ha riservato sezioni dedicate a scarpe, magliette e accessori, consentendovi di recarvi subito nella categoria di vostro interesse. Tra le varie, vale la pena sottolineare quella dedicata all’imminente festa della mamma, in cui è stato fatto un mix di articoli femminili, che potrete acquistare a prezzi più bassi rispetto agli originali, sempre con l’ausilio del codice sconto “MYSTERY“.

Se vi piacciono crocs e ciabatte, sarete felici di sapere che Foot Locker ha riservato una sezione speciale anche per quest’ultime, perfette per chi vuole prevenire ogni tipo di dolore muscolare o disagio a causa di calzature non ideali. State per partire per una vacanza? Allora le ultime tendenze disponibili nella sezione weekend, composta da cappellini, zaini e borse faranno al caso vostro. Se volete limitarvi ad acquistare una semplice t-shirt, adatta per le giornate di sole, il coupon vi permetterà quasi sicuramente di risparmiare cifre importanti anche su questo tipo di abbigliamento, poiché gli articoli sono tantissimi, con un’alta probabilità di trovare la maglietta sulla quale risparmiare il 30%.

Insomma, non ci resta che consigliarvi di visitare la pagina dedicata e spendere 5 o 10 minuti del vostro tempo per applicare il codice sconto ai prodotti di vostro interesse e scoprire la percentuale di sconto che, ricordiamo, rimarrà misteriosa fino al momento del checkout.

