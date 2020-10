Solo 2€ al mese per la promo di Halloween di CyberGhost VPN!

Dopo le proposte degli ultimi giorni relative al mondo delle offerte VPN, vi segnaliamo oggi quella che è una nuova promozione provenienti dalla rete e relativa l’ottimo servizio di CyberGhost VPN che, in occasione di Halloween, si è speso in quella che è forse una delle migliori offerte su cui si siano posati i nostri occhi negli ultimi mesi!

Un’offerta davvero ottima, che vi darà l’occasione di sottoscrivere il piano di abbonamento da 3 anni a soli 2 euro al mese! E non è tutto, perché a questo pacchetto Cyberghost aggiunge, a titolo completamente gratuito, altri 3 mesi di abbonamento extra, per un totale di 35 mesi di sottoscrizione per soli 78 euro! Non c’è dubbio: un vero e proprio affare, con un risparmio sul prezzo totale pari all’83%, senza contare quello che è un vantaggio davvero unico all’interno del settore, ovvero la possibilità di provare CyberGhost VPN gratuitamente per ben 45 giorni!

Si tratta senza dubbio di una proposta al di fuori della media del mercato, laddove la formula “soddisfatti o rimborsati” è generalmente limitata a soli 7 giorni, con pochi servizi top player che propongono 30 giorni. Sostanzialmente solo CyberGhost VPN, ad oggi, offre una formula di prova così conveniente, per quello che è un prezzo tra i più bassi attualmente disponibili sul mercato! Il che non è affatto da sottovalutare, specie perché CyberGhost VPN si configura, ad ora, come un servizio davvero eccellente sotto moltissimi punti di vista.

Coni suoi oltre 6200+ server in ben 90 paesi e applicazioni per Windows, Mac, iOS e Android, CyberGhost si è dimostrata una VPN molto versatile che permette, ad esempio, di utilizzare automaticamente il miglior server disponibile in base al servizio da utilizzare (Netflix, Hulu, YouTube, ecc.), rendendo l’utilizzo molto semplice anche a chi è un novizio del mondo delle VPN, ed offre inoltre diverse funzioni extra come il blocco delle pubblicità e dei siti dannosi, o il reindirizzamento della connessione.

Un servizio davvero eccelso che, al prezzo di appena 2 euro al mese, potrebbe configurarsi come la vostra migliore opzione per sottoscrivere un abbonamento VPN pratico, funzionale e poco esoso. Difficile che si arrivi ad un prezzo mensile più basso di questo sul mercato dei servizi VPN di punta, è ovvio che questa chiusura del 2020 sia davvero infuocata per il panorama VPN, motivo per cui vi invitiamo a consultare la nostra ricca proposta di articoli relativi agli sconti VPN in cui riverseremo, nei prossimi giorni, anche molte altre offerte di questo specifico settore.

Ovviamente l’invito è quello di consultare per bene le date di scadenza delle varie promozioni, onde evitare di sceglierne una quando il momento dell’offerta sarà già terminato. Infine, prima di lasciarvi all’offerta, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buona navigazione!

