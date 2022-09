Dopo avervi segnalato l’imperdibile offerta sulla smart TV top di gamma Philips, proposta solo per oggi a 1.000€ in meno da Yeppon, vi informiamo che in queste ore c’è un’altra occasione d’acquisto irrinunciabile per chi si appresta a cambiare televisore, disponibile questa volta sullo store ufficiale Xiaomi.

Il modello scontato è il Q1E da 55 pollici, una delle ultime smart TV prodotte da Xiaomi che, dopo aver accumulato una buona dose di esperienza in questo settore di intrattenimento, ha deciso di proporre per il mercato italiano una soluzione basata sulla tecnologia Quantum Dot, scontrandosi dunque con le proposte più gettonate del mercato. L’offerta è interessante, dato che questa smart TV dal valore di 799,90€ viene venduta a soli 499,90€. Se consideriamo poi che si tratta di un modello difficile da trovare altrove, soprattutto a questo prezzo, capite bene che non ci sono motivi per non acquistarla tramite lo store ufficiale.

Il pannello, come detto, è un Quantum Dot, e già questo basta per capire la qualità d’immagine, che non ha nulla da invidiare ai modelli più blasonati, essendo che non manca neanche l’HDR10+ e il Dolby Vision, non certo un must in questa fascia di prezzo. A sorprendere, sempre in relazione al prezzo, è anche la luminosità di picco, che raggiunge i 1.000 nit, consentendovi di godere dell’ampia gamma di colori del pannello anche in condizioni di luce abbondante.

Con bordi e base d’appoggio in metallo, la Xiaomi Q1E si spinge oltre alla qualità d’immagine, presentandosi come una smart TV attenta ai dettagli e al design. Una menzione d’onore va data anche al sistema audio, composto da ben 6 altoparlanti fisici, dotati di tecnologia Dolby e DTS, per un’esperienza cinematografica di grande livello anche a casa. Ogni singolo altoparlante può erogare 15W di potenza, accontentando chi preferisce ascoltare film e serie TV a volumi elevati, oltre che a una qualità paragonabile a una delle migliori soundbar di fascia media.

Insomma, se stavate aspettando una buona occasione per acquistare una smart TV a un prezzo sbalorditivo, ma la Philips proposta da Yeppon va oltre le vostre possibilità di spesa, lo store Xiaomi vi mette su un piatto d’argento questa possibilità, ma dovrete essere veloci perché lo sconto potrebbe terminare da un momento all’altro. Non dimenticatevi quindi di passare sulla pagina dedicata che vi abbiamo comodamente linkato.

