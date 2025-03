Solo 50€ e vi portate a casa queste bellissime cuffie da gaming Logitech!

Le cuffie Logitech G G435 sono ora disponibili su Amazon a soli 49,90€ invece di 87,99€, con uno sconto del 43%! Queste cuffie da gaming vi conquisteranno con la loro doppia connettività LIGHTSPEED e Bluetooth, permettendovi di giocare liberamente su PC, PlayStation e smartphone. Con un peso di appena 165g, microfoni beamforming integrati e un'autonomia di 18 ore, rappresentano la scelta perfetta per sessioni di gioco prolungate senza compromessi sulla qualità audio.

Cuffie da gaming Logitech G G435, chi dovrebbe acquistarle?

Le cuffie Logitech G G435 sono perfette per i gamer che desiderano libertà di movimento e la massima qualità audio. Con un peso di soli 165 grammi e cuscinetti in memory foam progettati specificamente per teste più piccole, vi offriranno un comfort eccezionale anche durante le maratone di gioco più intense. La doppia connettività LIGHTSPEED e Bluetooth vi permetterà di passare senza intoppi dal PC alla PlayStation fino allo smartphone, mentre la batteria da 18 ore vi accompagnerà per un'intera giornata di gioco e musica.

Particolarmente consigliate per genitori attenti alla salute dei propri figli, queste cuffie includono un limitatore di volume opzionale a 85 decibel per proteggere l'udito durante l'uso prolungato. I doppi microfoni beamforming integrati eliminano la necessità di un braccio microfonico ingombrante, mantenendo comunque le comunicazioni chiare anche negli ambienti più rumorosi. Per chi cerca un prodotto anche ecosostenibile, il G435 risponde presente con il 22% di plastica riciclata e un packaging responsabile certificato FSC, combinando tecnologia avanzata e attenzione all'ambiente.

A soli 49,90€ invece di 87,99€, le Logitech G G435 rappresentano un'opportunità eccezionale per chi cerca un paio di cuffie gaming versatili e confortevoli. La loro leggerezza, la qualità audio immersiva e l'attenzione alla sostenibilità vi conquisteranno. Considerando le caratteristiche premium e lo sconto del 43%, vi consigliamo questo acquisto per elevare la vostra esperienza di gioco senza svuotare il portafoglio.

